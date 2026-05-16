Вы увидите картины, которые шокировали современников, да и сейчас выглядят неоднозначно. Их авторы жили на грани нищеты, а в наше время эти полотна стоят миллионы долларов.
Что же заставило Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и других художников искать новые техники и сюжеты? Наш аудиогид расскажет об истории импрессионизма и знаменитых мастерах.
Что же заставило Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и других художников искать новые техники и сюжеты? Наш аудиогид расскажет об истории импрессионизма и знаменитых мастерах.
Описание билета
Главная загадка искусства — как от фресок Микеланджело и Моны Лизы да Винчи живопись пришла к чёрному квадрату Малевича и прочей абстракции. Если классическое искусство вы можете увидеть в Лувре, а современное — в Центре Помпиду, то картины промежуточного этапа выставлены в музее Орсе. Давайте отправимся вместе исследовать причины и последствия бунта художников, которые назовут себя импрессионистами.
Всего аудиомаршрут включает 48 точек. Вы увидите такие известные работы:
- «Бал в Мулен-де-ля Галет» Огюста Ренуара
- «Кувшинки» и «Руанский собор» Клода Моне
- «Завтрак на траве» Эдуара Мане
- «Автопортрет» и «Звёздная ночь над Роной» Винсента Ван Гога
- «Прекрасный ангел» и «Вайрумати» Поля Гогена
- «Игроки в карты» Поля Сезанна
- и другие полотна
Организационные детали
Отменить бронирование можно за 48 часов до посещения
Что входит в билет
- Билет в музей Орсе без временного слота (вы можете прийти в любой день и время, когда музей открыт, в течение минимум 100 дней после покупки)
- Приложение с аудиогидом, которое нужно установить на ваш смартфон заранее
- Вход в музей Орсе для детей до 18 лет бесплатный в сопровождении взрослого с билетом и документами
Как воспользоваться билетом
- После оформления заказа вы получите подтверждение на почту
- Электронный билет нужно распечатать или сохранить на телефоне — рекомендуем скачать его заранее
- Возьмите с собой наушники и заряженный телефон
Часы работы музея Орсе
- С 9:30 до 18:00 (последний вход — 17:00)
- По четвергам музей работает с 9:30 до 21:45 (последний вход — 21:00)
- Музей закрыт каждый понедельник, 1 мая и 25 декабря
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в четверг в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет с аудиогидом
|€25
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в музей Орсе
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в четверг в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 103 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Брали билет с открытой датой и временем + аудиогид для посещения музея Орсе.
Коммуникация была очень понятной и чёткой: на вопросы отвечают быстро, всё объясняют нормально. Изначально хотели купить билеты на
Коммуникация была очень понятной и чёткой: на вопросы отвечают быстро, всё объясняют нормально. Изначально хотели купить билеты на
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Без проблем прошли, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Входной билет в музей Орсе в Париже с аудиогидом»
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Орсе - мир импрессионистов
Индивидуальная экскурсия в музее Орсе: уникальная возможность увидеть шедевры импрессионизма и постимпрессионизма в самом сердце Парижа
Начало: Около музея Орсе
30 мая в 12:00
2 июн в 09:00
€209 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Шедевры музея Орсе в Париже
Через каждую картину мы смотрели на жизнь, на смысл и посыл художника обществу
Начало: У входа в музей
29 мая в 13:00
31 мая в 15:00
от €220 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Увидеть «Завтрак гребцов» и разобраться в художественном методе Огюста Ренуара
Начало: У входа в музей Орсэ
Расписание: во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30
10 июн в 10:00
12 июн в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
Завтра в 09:30
29 мая в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
€25 за человека