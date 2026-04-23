Пантеон — один из самых грандиозных проектов Парижа. Его строили как церковь, потом передумали. Потом снова передумали. Потом ещё раз.
За пару столетий он успел побывать храмом, революционным мавзолеем, снова церковью, усыпальницей великих людей и национальным символом. В нём вся история Франции — именно сюда вы и отправитесь.
Описание билета
Обратите внимание: это входной билет в Пантеон без экскурсионного сопровождения.
Что вас ожидает
Вы побываете в центральном пространстве Пантеона — масштаб накроет вас с головой. Купол поднимается почти на 83 метра, свет падает сверху и подчёркивает строгую геометрию.
Рассмотрите монументальные живописные циклы, посвящённые истории Франции и её великим моментам. Здесь короли, революции, республики, герои и идеи.
Вы увидите знаменитый маятник Фуко. Никакой магии — только физика, но именно здесь в 19 веке впервые наглядно доказали, что Земля вращается.
Спуститесь в крипту — настоящий подземный город. Здесь покоятся Вольтер и Руссо, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Мария Кюри и другие люди, чьи имена определили ход французской истории.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Что входит в билет
- Входной билет даёт доступ в главный зал с маятником Фуко и подземную крипту с усыпальницами выдающихся деятелей Франции
- Подъём на смотровую площадку под куполом не входит в стоимость и оплачивается отдельно на месте
Как воспользоваться билетом
- После оформления заказа вы получите подтверждение на почту
- Электронный билет нужно распечатать или сохранить на телефоне — рекомендуем скачать его заранее
- Детям до 16 лет билет покупать не нужно, они проходят бесплатно вместе со взрослыми
Часы работы Пантеона
- С 1 ноября по 31 марта: с 10:00 до 18:00 (последний вход — 17:15)
- С 1 апреля по 31 октября: с 10:00 до 18:30 (последний вход — 17:45)
- В первый понедельник каждого месяца Пантеон открывается с 12:00
- Пантеон закрыт 1 января, 1 мая и 25 декабря
в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 (каждые 15 минут до 17:15)
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€18
|Дети до 16 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Пантеон
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 62 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру.
