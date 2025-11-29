Это атмосферная прогулка по оси красоты Парижа — от Лувра до Елисейских Полей.
Без спешки, с эстетикой, вниманием к деталям и лёгким рассказом, где история звучит живо, а город раскрывается через
Без спешки, с эстетикой, вниманием к деталям и лёгким рассказом, где история звучит живо, а город раскрывается через
Описание экскурсииЧто вас ждёт:• Лувр Величественный фасад бывшего королевского дворца. Здесь начинается ось исторического Парижа — от абсолютной монархии до республики. Пространство, где история читается в архитектуре.
- Пирамида Лувра Современный символ Парижа. Контраст стекла и камня, прошлое и будущее, встреча эпох в одной точке. Идеальное место для фото и разговора о смыслах.
- Карусель Лувра Гармония подземной архитектуры и кинематографа. Перевёрнутая пирамида и сцены из «Кода да Винчи» — здесь даже коммерция выглядит изысканно.
- Сад Тюильри Французская классика: прямые аллеи, скульптуры, симметрия. Парк, где прогуливались королевы и философы. Место для паузы и эстетического вдоха.
- Площадь Согласия Место силы. Египетский обелиск, революционные следы и французская симметрия в масштабе. Взгляд вдаль — к Триумфальной арке.
- Мост Александра III Роскошь Belle Époque. Позолота, скульптуры, перспектива Инвалидов и Сену. Один из самых фотогеничных видов Парижа.
- Музей Орсе (снаружи) Здание бывшего вокзала, ставшее символом перемен в искусстве. Здесь говорим об импрессионистах и духе конца XIX века.
- Елисейские поля Финальный аккорд — бульвар моды, власти и энергии. Легендарная ось, по которой Париж движется вперёд, не теряя себя.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лувр
Завершение: Памятник Шарлю де Голлю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Увлекательное путешествие по королевскому Парижу, где вас ждут старинные улочки, Лувр и вкуснейшие деликатесы. Погрузитесь в атмосферу величия
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
11 дек в 14:00
12 дек в 14:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм и блеск Парижа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, прогуливаясь по его знаменитым улицам и бульварам. Узнайте истории величественных достопримечательностей
Начало: У Оперы Гарнье
Сегодня в 09:30
2 дек в 09:30
€155 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У театра маленькой Триумфальной арки - Каррузель
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
1 дек в 14:00
3 дек в 14:00
€54 за человека