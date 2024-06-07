A Alexander Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике читать дальше компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход. Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой

В Виктория Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике читать дальше на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида. Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится

А Андрей Шарм и блеск Парижа Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.

О Оксана Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.

И Инна Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете

И Игорь Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто) Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!

М Марина Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes» читать дальше Владислав - тот человек, который в нее погружен и продолжает искать интересные факты о тех временах и людях. Если вы хотите узнать что-то особенное, а не просто посетить знаковые места в Париже, то эта экскурсия для вас. Осталось одно пожелание к Владиславу: быть чуть более ориентированным на своих клиентов и слушателей. Очень понравилась экскурсия Владислава, удалось узнать много нового о русских эмигрантах и создании балета во Франции. Очень интересная тема, а

N Nikolai Шарм и блеск Парижа Оксана отличный рассказчик, прекрасно знает историю, экскурсия длилась почти 2,5 часа и в не самую лучшую погоду, но прошла на одном дыхании. Узнали много нового и интересного.

F Farida Шарм и блеск Парижа Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию, очень понравилось всем членам нашей семьи. Сразу заметно когда человек реально увлечен и близко знаком своим делом. В следующий раз с удовольствием хотели бы взять другой тур с ней.