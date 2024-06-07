Мост Александра III – экскурсии в Париже

Найдено 5 экскурсий в категории «Мост Александра III» в Париже на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
155 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Очень понравилась экскурсия Владислава, удалось узнать много нового о русских эмигрантах и создании балета во Франции. Очень интересная тема, а
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    Владислав - тот человек, который в нее погружен и продолжает искать интересные факты о тех временах и людях. Если вы хотите узнать что-то особенное, а не просто посетить знаковые места в Париже, то эта экскурсия для вас. Осталось одно пожелание к Владиславу: быть чуть более ориентированным на своих клиентов и слушателей.

  • N
    Nikolai
    20 апреля 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Оксана отличный рассказчик, прекрасно знает историю, экскурсия длилась почти 2,5 часа и в не самую лучшую погоду, но прошла на одном дыхании. Узнали много нового и интересного.
  • F
    Farida
    14 апреля 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию, очень понравилось всем членам нашей семьи. Сразу заметно когда человек реально увлечен и близко знаком своим делом. В следующий раз с удовольствием хотели бы взять другой тур с ней.
  • А
    Алла
    26 марта 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Прекрасная прогулка и экскурсия. Очень интересные детали, все было интересно и познавательно . Очень порадовало, что Влад не смотря на наше опоздание, не сократил нашу экскурсию. Приеду в Париж обязательно обращусь еще! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мост Александра III»

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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Мост Александра III" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 534. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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