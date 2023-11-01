Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Версальский дворец неизменно поражает великолепием интерьеров, размахом пространств и круговоротом имён.
Что из этого будет интересно детям? Всё — если найти правильный подход! В формате квеста дети выяснят, как и кем создавался знаменитый дворец.
Погуляют по залам, узнают, о чём молчат стены и рассказывают скульптуры, а ещё получат приятные призы.
Что из этого будет интересно детям? Всё — если найти правильный подход! В формате квеста дети выяснят, как и кем создавался знаменитый дворец.
Погуляют по залам, узнают, о чём молчат стены и рассказывают скульптуры, а ещё получат приятные призы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Детская экскурсия-квест в Версале — отличная идея познакомить маленьких непосед с самой известной резиденцией французских королей. В игровой форме дети погрузятся в историю создания дворца, узнают подробности из жизни Людовика XIV и освоят премудрости дворцового этикета.
За два часа мы увидим Апартаменты Короля и часть версальских садов. Все задания квеста так или иначе связаны с богатым декором дворца и его архитектурой.
- В залах дворца разберёмся, что означают многочисленные символы на стенах и кто все эти люди на картинах.
- В садах Версаля отыщем сюрпризы, оставленные здесь более 300 лет назад королём садовников — Андре Ленотром.
- Возле фонтанов поиграем в мифологические ассоциации и поговорим о богах, героях и лягушках.
Организационные детали
- Стандартный вариант программы длится 2 часа и рассчитан на детей 7–12 лет. Если включать в программу экскурсию для взрослых, продолжительность увеличится до 3 часов.
- При бронировании просьба указывать количество и возраст детей в группе — от этого зависит итоговая стоимость входных билетов на всех
- Входные билеты в дворец не входят в стоимость программы и приобретаются мной заблаговременно по предоплате (взрослые — 18,00 €/чел., детям бесплатно). Вход в сады платный для всех категорий в дни работы фонтанов и музыкальных фонтанов.
- К месту начала экскурсии вам нужно будет добраться самостоятельно. Дорога из Парижа на общественном транспорте займёт примерно 45 минут. Возможен заказ индивидуального трансфера (подробности уточняйте при бронировании).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Версальского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 253 туристов
Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Елена, я — лицензированный гид, живу во Франции более 12 лет и очень люблю эту страну. Провожу различные экскурсии в Париже, Версале и близлежащих регионах. У меня есть отдельная программа посещения памятников и музеев Парижа для детского возраста. На экскурсиях самое главное для меня — сделать все возможное, чтобы вы получили максимум интересной, полезной информации и при этом чувствовали себя комфортно. Я прислушиваюсь ко всем пожеланиям и предложениям по поводу организации нашей программы. Приезжайте, я с удовольствием познакомлю вас с Парижем, регионами Франции и ее жителями. До скорой встречи!
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