Версальский дворец неизменно поражает великолепием интерьеров, размахом пространств и круговоротом имён.
Что из этого будет интересно детям? Всё — если найти правильный подход! В формате квеста дети выяснят, как и кем создавался знаменитый дворец.
Погуляют по залам, узнают, о чём молчат стены и рассказывают скульптуры, а ещё получат приятные призы.
Что из этого будет интересно детям? Всё — если найти правильный подход! В формате квеста дети выяснят, как и кем создавался знаменитый дворец.
Погуляют по залам, узнают, о чём молчат стены и рассказывают скульптуры, а ещё получат приятные призы.
Описание билета
Детская экскурсия-квест в Версале — отличная идея познакомить маленьких непосед с самой известной резиденцией французских королей. В игровой форме дети погрузятся в историю создания дворца, узнают подробности из жизни Людовика XIV и освоят премудрости дворцового этикета.
За два часа мы увидим Апартаменты Короля и часть версальских садов. Все задания квеста так или иначе связаны с богатым декором дворца и его архитектурой.
- В залах дворца разберёмся, что означают многочисленные символы на стенах и кто все эти люди на картинах.
- В садах Версаля отыщем сюрпризы, оставленные здесь более 300 лет назад королём садовников — Андре Ленотром.
- Возле фонтанов поиграем в мифологические ассоциации и поговорим о богах, героях и лягушках.
Организационные детали
Входные билеты в дворец не входят в стоимость программы и приобретаются мной заблаговременно. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести на мой французский счёт оплату за билеты. В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость билетов не возвращается.
- Время экскурсии указано без учёта дороги из Парижа. Путь займёт около 1 часа в одну сторону
- Стандартный вариант программы без дороги длится 3 часа и рассчитан на детей 7–12 лет. Мы осмотрим дворец и парк
- При бронировании просьба указывать количество и возраст детей в группе — от этого зависит итоговая стоимость входных билетов на всех
- Стоимость билета для 1 взрослого — 22 евро. Минимальная сумма оплаты — 66 евро, даже есть в группе только 1 взрослый
- С апреля по октябрь 2024 года необходимо приобретать комплексный билет во дворец и в парк — 32 евро за 1 взрослого. Минимальная стоимость входа в этот период — 63 евро
- К месту начала экскурсии вам нужно будет добраться самостоятельно. Дорога из Парижа на общественном транспорте займёт примерно 45 минут. Возможен заказ индивидуального трансфера (подробности уточняйте при бронировании)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Версальского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 449 туристов
Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Елена, я — лицензированный гид, живу во Франции более 12 лет и очень люблю эту страну. Провожу различные экскурсии в Париже, Версале и
Входит в следующие категории Парижа
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