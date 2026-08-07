Версальский дворец неизменно поражает великолепием интерьеров, размахом пространств и круговоротом имён. Что из этого будет интересно детям? Всё — если найти правильный подход! В формате квеста дети выяснят, как и кем создавался знаменитый дворец. Погуляют по залам, узнают, о чём молчат стены и рассказывают скульптуры, а ещё получат приятные призы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Детская экскурсия-квест в Версале — отличная идея познакомить маленьких непосед с самой известной резиденцией французских королей. В игровой форме дети погрузятся в историю создания дворца, узнают подробности из жизни Людовика XIV и освоят премудрости дворцового этикета.

За два часа мы увидим Апартаменты Короля и часть версальских садов. Все задания квеста так или иначе связаны с богатым декором дворца и его архитектурой.

В залах дворца разберёмся, что означают многочисленные символы на стенах и кто все эти люди на картинах.

В садах Версаля отыщем сюрпризы, оставленные здесь более 300 лет назад королём садовников — Андре Ленотром.

Возле фонтанов поиграем в мифологические ассоциации и поговорим о богах, героях и лягушках.

Организационные детали

Входные билеты в дворец не входят в стоимость программы и приобретаются мной заблаговременно. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести на мой французский счёт оплату за билеты. В случае отмены экскурсии с вашей стороны, стоимость билетов не возвращается.