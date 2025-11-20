Утром мы отправимся в путешествие по городам Нормандии. Сначала посетим Руан, где средневековая архитектура соседствует с уютными улочками и готическими соборами. Прогуляемся по центру, увидим знаменитый Руанский собор и астрономические часы «Грожор».

Далее поедем в Онфлёр, один из самых живописных портов Франции. Здесь нас ждёт прогулка вдоль набережной, знакомство с колоритной архитектурой и художественным наследием города, вдохновлявшего импрессионистов.

Завершим маршрут в Довиле — элегантном курорте на берегу Ла-Манша. Мы прогуляемся по знаменитой набережной с кабинками, носящими имена звёзд.

По согласованию с группой возможно заменить один из городов на поездку в Этрета, чтобы увидеть его живописные белые скалы и арки. Вечером вернёмся обратно в Париж, к вашему отелю. Общая продолжительность поездки — около 10 часов.