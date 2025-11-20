Тур только для вас: путешествие из Парижа в колоритные городки Нормандии
Увидеть главные места столицы, погулять по Довилю, Руану и Онфлёру, насладиться природными красотами
Приглашаем вас познакомиться с достопримечательностями Парижа и поддаться очарованию Нормандии.
В первый день вы осмотрите Эйфелеву башню, Лувр, Триумфальную арку, Нотр-Дам-де-Пари, прогуляетесь по Монмартру и мимо легендарного кабаре «Мулен Руж».
второй увидите Руан с его готическим собором, пройдётесь по набережной Онфлёра и вдохнёте атмосферу курортного Довиля. По желанию маршрут можно заменить поездкой к скалам Этрета.
Передвигаться будем на комфортабельных автомобилях Mercedes-Benz с кондиционером и Wi-Fi с русскоговорящим водителем.
Описание тура
Организационные детали
Необходимо сообщить заранее, если в группе есть дети до 10 лет. Вам подготовят детские кресла/бустер.
Программа тура по дням
1 день
Обзорная экскурсия по Парижу: Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейские поля и Триумфальная арка
День начнётся с обзорной экскурсии по Парижу, которая займёт 4 часа. Мы проедем по главным районам французской столицы и сделаем остановки у самых известных достопримечательностей. Вы увидите Эйфелеву башню, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейские поля и Триумфальную арку, прогуляетесь по мосту Александра III и площади Трокадеро, остановитесь у Лувра, побываете на холме Монмартр и у легендарного кабаре «Мулен Руж». На каждой локации предусмотрено время для фотографий и короткой прогулки.
После экскурсии желающих ждёт часовой круиз по Сене на кораблике. Маршрут начинается и заканчивается у подножия Эйфелевой башни. С борта откроются виды на исторические мосты, набережные и величественные здания Парижа.
Вторая половина дня свободна: вы можете выбрать дополнительные экскурсии по своему вкусу.
2 день
Знакомство с городками Нормандии: Руан, Онфлёр, Довиль
Утром мы отправимся в путешествие по городам Нормандии. Сначала посетим Руан, где средневековая архитектура соседствует с уютными улочками и готическими соборами. Прогуляемся по центру, увидим знаменитый Руанский собор и астрономические часы «Грожор».
Далее поедем в Онфлёр, один из самых живописных портов Франции. Здесь нас ждёт прогулка вдоль набережной, знакомство с колоритной архитектурой и художественным наследием города, вдохновлявшего импрессионистов.
Завершим маршрут в Довиле — элегантном курорте на берегу Ла-Манша. Мы прогуляемся по знаменитой набережной с кабинками, носящими имена звёзд.
По согласованию с группой возможно заменить один из городов на поездку в Этрета, чтобы увидеть его живописные белые скалы и арки. Вечером вернёмся обратно в Париж, к вашему отелю. Общая продолжительность поездки — около 10 часов.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги русско - и англоговорящего водителя
Аудиогид
Что не входит в цену
Билеты до Парижа и обратно
Проживание - ок. €100 в сутки
Питание - ок. €30 в сутки
Билеты на круиз по Сене (1 час) - €35 билеты в Лувр - €35 билеты на Эйфелеву башню - €50
Трансферы из/в аэропорт или с/на вокзал (по желанию)
Бронирование экскурсий, билетов на мероприятия, столиков в ресторане (по желанию)
Услуги профессионального гида по маршруту - €60 в час (по желанию)
Виза
Максимальное число участников - 53 человека
Стоимость тура зависит от количества участников
1-3 человека - €839 (за тур)
4-8 человек - €931 (за тур)
9-23 человека - €1322 (за тур)
24-53 человека - €2484 (за тур)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, встретим вас у вашего отеля или в любой точке города, 10:00, возможно другое время по согласованию
Завершение: Париж, доставим вас к вашему отелю или в любую точку города, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — Организатор в Париже
Наше туристическое агентство находится в Париже. Мы специализируемся на предоставлении трансферов и организации увлекательных туров и экскурсий по Франции и другим европейским странам. У нас есть собственный парк автомобилей Mercedes
различной вместимости и профессиональные гиды. Все члены нашей команды владеют английским, русским и французским языками. Наши услуги соответствуют требованиям современной туристической индустрии, и мы готовы выполнить пожелания каждого из наших клиентов. Мы рады встретиться с вами во Франции!