Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия
Сходить в Лувр и музей Жакмар-Андре, увидеть Нотр-Дам и «Мулен Руж» и поговорить о французской кухне
Начало: Париж, квартал Марэ (у станции метро Сен-Поль), 9:...
9 сен в 09:30
11 сен в 09:30
€490 за человека
Виллы, готика, роскошь: индивидуальный тур в Нормандию с проживанием в шато
Посетить дома Моне и Ротшильдов, полюбоваться собором Руана, аббатством на острове и белыми скалами
Начало: Место вашего проживания в Париже, время по договор...
20 июн в 10:00
27 июн в 10:00
€1960 за человека
Замки и искусство Луары: персональный тур из окрестностей Парижа
Увидеть Шенонсо, Амбуаз, Шомон и Шамбор, поговорить о работах да Винчи и его последнем пристанище
Начало: Вокзал Saint-Pierre-des-Corps, 10:00
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
€1450 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На ноябрьские праздники»
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