  1. Германия
  2. Экскурсии

Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!

5
12 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Берлин – город 🏙️ готической архитектуры, бесконечных вечеринок и столица ⭐️ андеграудного искусства.

Нестандартный Берлин несет в себе много ярких и удивительных достопримечательностей 🏛️, на которые мы и предлагаем вам посмотреть! Яркие граффити скрываются в неприметных двориках, инсталляции размещены подальше от туристов и культурной части города.

Я проведу Вас в тайные районы Берлина, где собирается культовая молодежь и царит дух уличного искусства.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!

Что вы увидите

  • Маршрут «А»: Альтернативный западный Берлин — районы Кройцберг и Фридрихсхайн, сквоты, уличные кафе, знаменитые берлинские граффити.
  • Маршрут «В»: Альтернативный восточный Берлин и его удивительным образом сохранившуюся часть Хакских дворов, дворики ремесленников, Новую синагогу, парк Монбижу и многое другое.
Нестандартный Берлин – еще одна яркая сторона мегаполиса, магнитом притягивающая отвязную международную молодежь и всех ценителей сильных впечатлений.
Один из самых космополитичных городов мира, Берлин может до глубины сердца поразить туриста, случайно забредшего в отдаленные от центра районы. Углубившись в дворики, которые не указаны в путеводителях, вы можете обнаружить, что за чопорным фасадом пресловутой немецкой педантичности скрывается совершенно другой Берлин. Я познакомлю вас поближе с уникальной атмосферой берлинских районов, известных среди ценителей андеграунда и граффити. Экскурсия ⛳ по Кройцбергу откроет для вас удивительно яркий мир с многочисленными галереями, магазинчиками, кафе и сквотами.
Берлинские сквоты в большинстве своем возникли после падения всем известной Берлинкой стены. В бесхозных зданиях селились творческие личности, проповедующие абсолютную свободу от ценностей буржуазного мира. Сегодня сквоты Берлина являются своеобразными достопримечательностями 🏛️ альтернативной части столицы ⭐️, где проходят различные художественные выставки, зарождаются интересные направления в искусстве и царит неподражаемо богемная атмосфера.
Заказав тур по неординарным местам Берлина, вы сможете окунуться в бьющую ключом энергетику Берлина, скрытого от поверхностного взгляда. Я расскажу вам историю 📖 развития современного Берлина и о особенностях публики, населяющей альтернативные районы города.

На выбор предлагается два возможных маршрута:

  • Маршрут «А»
  • Место встречи:S-Bahnhof-Warschauerstraße.
  • Альтернативный западный Берлин -районы Кройцберг и Фридрихсхайн, сквоты, уличные кафе, знаменитые берлинские граффити.
  • Маршрут «В»
Место встречи : Фонтан ⛲ Нептуна-Alexanderplatz
Альтернативный восточный Берлин и его удивительным образом сохранившуюся часть Хакских дворов, дворики ремесленников, Новую синагогу, парк 🌳 Монбижу и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

Lidia M. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Берлину на автомобиле
187.5
3 часа
Экскурсия по Берлину на автомобиле
21 отзыв
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
313
5 часов
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
11 отзывов
Экскурсия из Берлина в Дрезден
625
10 часов
Экскурсия из Берлина в Дрезден
11 отзывов
Дорога на Рейхстаг
110
3 часа
Дорога на Рейхстаг
10 отзывов
Экскурсия в Заксенхаузен
250
5 часов
Экскурсия в Заксенхаузен
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Берлине

Ежедневная прогулка по Берлину
20
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину
211 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прочувствовать характер Берлина
129
4 часа
Прочувствовать характер Берлина
154 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Понять Берлин за 2 часа
От 99
2 часа
Понять Берлин за 2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Первый день в Берлине
129
3 часа
Первый день в Берлине
61 отзыв
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Фотосессия в центре Берлина
130
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
54 отзыва
Увидеть все знаковые достопримечательности города за 2 часа и получить теплые фотографии на память
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
130
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
45 отзывов