Нестандартный Берлин – еще одна яркая сторона мегаполиса, магнитом притягивающая отвязную международную молодежь и всех ценителей сильных впечатлений.

Один из самых космополитичных городов мира, Берлин может до глубины сердца поразить туриста, случайно забредшего в отдаленные от центра районы. Углубившись в дворики, которые не указаны в путеводителях, вы можете обнаружить, что за чопорным фасадом пресловутой немецкой педантичности скрывается совершенно другой Берлин. Я познакомлю вас поближе с уникальной атмосферой берлинских районов, известных среди ценителей андеграунда и граффити. Экскурсия ⛳ по Кройцбергу откроет для вас удивительно яркий мир с многочисленными галереями, магазинчиками, кафе и сквотами.

Берлинские сквоты в большинстве своем возникли после падения всем известной Берлинкой стены. В бесхозных зданиях селились творческие личности, проповедующие абсолютную свободу от ценностей буржуазного мира. Сегодня сквоты Берлина являются своеобразными достопримечательностями 🏛️ альтернативной части столицы ⭐️, где проходят различные художественные выставки, зарождаются интересные направления в искусстве и царит неподражаемо богемная атмосфера.

Заказав тур по неординарным местам Берлина, вы сможете окунуться в бьющую ключом энергетику Берлина, скрытого от поверхностного взгляда. Я расскажу вам историю 📖 развития современного Берлина и о особенностях публики, населяющей альтернативные районы города.

На выбор предлагается два возможных маршрута:

Маршрут «А»

Место встречи:S-Bahnhof-Warschauerstraße.

Альтернативный западный Берлин -районы Кройцберг и Фридрихсхайн, сквоты, уличные кафе, знаменитые берлинские граффити.

Маршрут «В»

Место встречи : Фонтан ⛲ Нептуна-Alexanderplatz

Альтернативный восточный Берлин и его удивительным образом сохранившуюся часть Хакских дворов, дворики ремесленников, Новую синагогу, парк 🌳 Монбижу и многое другое.