Альтернативный Берлин

Если привычные туристические маршруты по немецкой столице для вас пресноваты, добро пожаловать в альтернативный Берлин, где царит неформальная атмосфера, пропитанная духом свободы. Нестандартный Берлин — еще одна яркая сторона мегаполиса, магнитом притягивающая отвязную международную молодежь и всех ценителей сильных впечатлений.

Берлин — необычные места.

Один из самых космополитичных городов мира, Берлин может до глубины сердца поразить туриста, случайно забредшего в отдаленные от центра районы. Углубившись в дворики, которые не всегда указаны в путеводителях, вы можете обнаружить, что за чопорным фасадом пресловутой немецкой педантичности скрывается совершенно другой Берлин. Я предоставлю вам возможность познакомиться поближе с уникальной атмосферой берлинских районов, известных среди ценителей андеграунда и граффити. Экскурсия ⛳ по Кройцбергу откроет для вас удивительно яркий мир с многочисленными галереями, магазинчиками, кафе и сквотами.

Берлинские сквоты в большинстве своем возникли после падения всем известной Берлинкой стены, разделяющей до начала 90-х столицу Германии на две части. В бесхозных зданиях селились творческие личности, проповедующие абсолютную свободу от ценностей буржуазного мира. Сегодня сквоты Берлина являются своеобразными достопримечательностями 🏛️ альтернативной части столицы ⭐️, где проходят различные художественные выставки, зарождаются интересные направления в искусстве и царит неподражаемо богемная атмосфера.

Экскурсия по берлинскому району Кройцберг пройдет по самым старым кварталам города, которые даже после Второй мировой войны сохранили свою аутентичность. Еще одна часть разработанной мною экскурсионной программы — Хакские дворы, ставшие сегодня центром берлинской светской жизни.

Экскурсия по альтернативному Берлину с частным гидом.

Заказав тур по неординарным местам немецкой столицы, вы сможете окунуться в бьющую ключом энергетику Берлина, скрытого от поверхностного взгляда. Я во всех деталях расскажу вам историю 📖 развития современного Берлина, о его культурных событиях и особенностях публики, населяющей альтернативные районы города.