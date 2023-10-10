1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса10 октября 2023Это была очень интересная прогулка, действительно, по Другому Берлину! Мария провела экскурсию очень легко и в то же время рассказала
- ССвета18 марта 2022Все было здорово
- РРоман28 февраля 2022Всё было супер, Лидия провела нас по той части Берлина, которая в своё время была населена евреями. Всегда приятно приехать
- РРоман28 февраля 2022Экскурсия по вечернему БерлинуОчень интересно и ничего лишнего! Круто, когда гид знает, как удивить туристов красотами города. Лидия профессионально выполняет свою работу. Видно, что ей это нравится, что не мало важно. Кроме этого, Лидия отлично фотографирует, так что не стесняйтесь просить😄
- NNataly3 декабря 2021Отличная экскурсия! Мы увидели красивейшие улочки Еврейского Берлина и узнали их историю.
- ooxishel4 декабря 2018Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
- ССверкунова12 июля 2018Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Хакские Дворы»
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