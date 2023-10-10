Хакские Дворы – экскурсии в Берлине

Найдено 5 экскурсий в категории «Хакские Дворы» в Берлине на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Еврейский Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 8 чел.
Неформальный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    10 октября 2023
    Другой Берлин
    Это была очень интересная прогулка, действительно, по Другому Берлину! Мария провела экскурсию очень легко и в то же время рассказала
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    много интересного. Особенно меня поразили история и вид Хакских дворов, которые представляют собой самый настоящий Artmuseum под открытым небом. К сожалению, сильный и холодный дождь подпортил нам концовку экскурсии, но я была просто поражена нескончаемым позитивом и душевной добротой Марии, которая откликалась на все мои просьбы, за что я бесконечно ей благодарна. Еще раз спасибо, Мария! От всей души рекомендую всем эту удивительную экскурсию.

  • С
    Света
    18 марта 2022
    Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
    Все было здорово
  • Р
    Роман
    28 февраля 2022
    Еврейский Берлин
    Всё было супер, Лидия провела нас по той части Берлина, которая в своё время была населена евреями. Всегда приятно приехать
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    из Израиля и послушать про «предков», про их жизнь и роды деятельности. Лидия водила нас по разным интересным закоулкам, куда бы мы никогда в жизни не попали сами. Невзрачные, на первый взгляд, места оказывались невероятно животрепещущими красотами города Берлин.

  • Р
    Роман
    28 февраля 2022
    Экскурсия по вечернему Берлину
    Очень интересно и ничего лишнего! Круто, когда гид знает, как удивить туристов красотами города. Лидия профессионально выполняет свою работу. Видно, что ей это нравится, что не мало важно. Кроме этого, Лидия отлично фотографирует, так что не стесняйтесь просить😄
  • N
    Nataly
    3 декабря 2021
    Еврейский Берлин
    Отличная экскурсия! Мы увидели красивейшие улочки Еврейского Берлина и узнали их историю.
  • o
    oxishel
    4 декабря 2018
    Альтернативный Берлин
    Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
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    Берлину, его истории, деталям и мало известным фактам побудила в нас желание погрузится в изучение и ещё посетить этот свободный город! Благодарим от души!

  • С
    Сверкунова
    12 июля 2018
    Альтернативный Берлин
    Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Хакские Дворы»

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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
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  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Хакские Дворы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 149. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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