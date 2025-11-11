Мои заказы

Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет

Погрузитесь в историю Берлинского собора с аудиогидом. Узнайте о склепе Гогенцоллернов и полюбуйтесь панорамой города с высоты купола
Берлинский собор - крупнейший протестантский храм Германии, который впечатляет своим неоренессансным стилем. Посетители смогут услышать орган и узнать о склепе Гогенцоллернов. Аудиогид проведёт через историю собора, включая его восстановление после
читать дальше

войн. Прогулка начинается с Люстгартена и продолжается на Музейном острове. Поднявшись на купол, можно насладиться захватывающими видами Берлина. Билет включает аудиогид и вход в собор, что делает экскурсию удобной и познавательной

5 причин купить этот билет

  • 🎧 Удобный аудиогид
  • 🏛 Входной билет включён
  • 🌆 Панорамные виды
  • 🎹 Возможность услышать орган
  • 🏰 Исторические тайны
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет© Экскурсии с аудиогидом
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Берлинский собор
  • Люстгартен
  • Музейный остров

Описание билета

  • Люстгартен (Парк удовольствий) — исторический парк 16 века перед Берлинским собором и Бранденбургскими воротами
  • Кафе «Им Берлинер Дом» в здании Берлинского собора, откуда открывается прекрасный вид на город
  • Музейный остров — комплекс самых значимых музеев в центре Берлина
  • Берлинский собор — крупнейший протестантский храм страны, построенный в начале 20 века в стиле неоренессанса

Экскурсия в храме

Берлинский собор, который мы видим сегодня, сильно отличается от того, каким его видел император Вильгельм II в последние годы своего правления. Аудиогид проведёт вас через страшные годы двух мировых войн и расскажет историю феникса, восставшего из пепла.

А также:

  • Вы услышите о склепе Гогенцоллернов, расположенном под собором
  • Узнаете, что общего у Берлинского собора с египетскими пирамидами и Тадж-Махалом
  • Полюбуетесь богато украшенной лестницей, ведущей к ложе кайзера и его супруги
  • Подниметесь по 270 ступеням на смотровую площадку купола и полюбуетесь панорамными видами Берлина

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Берлинский собор
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

ежедневно в 15:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€19
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Люстгартена
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

