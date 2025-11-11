Берлинский собор - крупнейший протестантский храм Германии, который впечатляет своим неоренессансным стилем. Посетители смогут услышать орган и узнать о склепе Гогенцоллернов. Аудиогид проведёт через историю собора, включая его восстановление после
5 причин купить этот билет
- 🎧 Удобный аудиогид
- 🏛 Входной билет включён
- 🌆 Панорамные виды
- 🎹 Возможность услышать орган
- 🏰 Исторические тайны
Что можно увидеть
- Берлинский собор
- Люстгартен
- Музейный остров
Описание билета
- Люстгартен (Парк удовольствий) — исторический парк 16 века перед Берлинским собором и Бранденбургскими воротами
- Кафе «Им Берлинер Дом» в здании Берлинского собора, откуда открывается прекрасный вид на город
- Музейный остров — комплекс самых значимых музеев в центре Берлина
- Берлинский собор — крупнейший протестантский храм страны, построенный в начале 20 века в стиле неоренессанса
Экскурсия в храме
Берлинский собор, который мы видим сегодня, сильно отличается от того, каким его видел император Вильгельм II в последние годы своего правления. Аудиогид проведёт вас через страшные годы двух мировых войн и расскажет историю феникса, восставшего из пепла.
А также:
- Вы услышите о склепе Гогенцоллернов, расположенном под собором
- Узнаете, что общего у Берлинского собора с египетскими пирамидами и Тадж-Махалом
- Полюбуетесь богато украшенной лестницей, ведущей к ложе кайзера и его супруги
- Подниметесь по 270 ступеням на смотровую площадку купола и полюбуетесь панорамными видами Берлина
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Берлинский собор
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 15:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Люстгартена
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Индивидуальная
до 6 чел.
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Берлинские каникулы для взрослых и детей
Насладитесь путешествием по Берлину, где каждый уголок дышит историей. Встреча с культурой и архитектурой столицы Германии ждет вас
Начало: У Старой ратуши
15 ноя в 12:30
16 ноя в 12:30
€35 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
от €199 за всё до 5 чел.