1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Начало: Рядом с телебашней
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€115 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
€149 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- ЕЕлена21 мая 2024Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- AAnastassia16 мая 2024В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
- ККирилл14 мая 2024Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
- OOlga12 мая 2024Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
- ААндрей11 мая 2024Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
- ККонстантин10 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность Марии, за то что она помогла нам увидеть и прочувствовать Берлин. Могу дать 100% гарантию, что
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