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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Групповая до 20 чел. Берлинские каникулы для взрослых и детей Насладитесь путешествием по Берлину, где каждый уголок дышит историей. Встреча с культурой и архитектурой столицы Германии ждет вас Начало: У Старой ратуши €25 за человека Пешая 1.5 часа Билеты Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол Начало: От парка Люстгартен «Люстгартен (Парк удовольствий) — исторический парк 16 века в центре города, расположен перед Берлинским собором и Бранденбургскими воротами» €19 за билет Пешая 2 часа Групповая до 20 чел. Влюбиться в Берлин за один день Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов Начало: Рядом с Берлинским собором «Вы встретите прекрасные дворцы, соборы, скульптуры, мосты и ворота» €25 за человека Другие экскурсии Берлина Последние отзывы на экскурсии O Olga Берлинские каникулы для взрослых и детей Мария - человек энциклопедических знаний, спасибо большое, были с ребенком 10 лет, очень чутко учитывались наши детские хотелки 😀

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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