Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Берлина

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Берлине на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Берлинские каникулы для взрослых и детей
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Берлинские каникулы для взрослых и детей
Насладитесь путешествием по Берлину, где каждый уголок дышит историей. Встреча с культурой и архитектурой столицы Германии ждет вас
Начало: У Старой ратуши
20 апр в 13:00
21 апр в 13:00
€25 за человека
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
Пешая
1.5 часа
Билеты
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол
Начало: От парка Люстгартен
«Люстгартен (Парк удовольствий) — исторический парк 16 века в центре города, расположен перед Берлинским собором и Бранденбургскими воротами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
€19 за билет
Влюбиться в Берлин за один день
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
«Вы встретите прекрасные дворцы, соборы, скульптуры, мосты и ворота»
17 апр в 14:00
20 апр в 16:00
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Берлинские каникулы для взрослых и детей
  2. Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
  3. Влюбиться в Берлин за один день
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Музейный остров
  4. Берлинская стена
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Берлинский кафедральный собор
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Александрплац
  10. Улица Унтер-ден-Линден
Сколько стоит экскурсия по Берлину в марте 2025
Сейчас в Берлине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 25. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 1 ⭐ отзыв, цены от €19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май