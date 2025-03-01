Групповая
до 20 чел.
Берлинские каникулы для взрослых и детей
Насладитесь путешествием по Берлину, где каждый уголок дышит историей. Встреча с культурой и архитектурой столицы Германии ждет вас
Начало: У Старой ратуши
20 апр в 13:00
21 апр в 13:00
€25 за человека
Билеты
Аудиоэкскурсия по Берлинскому собору + входной билет
Осмотреть церковь последнего немецкого кайзера, услышать орган и подняться на купол
Начало: От парка Люстгартен
«Люстгартен (Парк удовольствий) — исторический парк 16 века в центре города, расположен перед Берлинским собором и Бранденбургскими воротами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
€19 за билет
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
«Вы встретите прекрасные дворцы, соборы, скульптуры, мосты и ворота»
17 апр в 14:00
20 апр в 16:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga1 марта 2025Мария - человек энциклопедических знаний, спасибо большое, были с ребенком 10 лет, очень чутко учитывались наши детские хотелки 😀
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сейчас в Берлине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 25. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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