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Берлин глазами женщин

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Прогулка 👣 по памятным местам столицы ⭐️ Германии, каждое из которых связано с берлинками прошлого.

Вы побываете на Хакском рынке и Музейном острове 🏝️, увидите величественный кафедральный собор, прогуляетесь по Ораниенбургской и Большой Гамбургской улицам, вдохновитесь королевским парком Монбижу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Берлин глазами женщин
Берлин глазами женщин

Что вы увидите

  • Хакский рынок
  • Музейный остров
  • Берлинский кафедральный собор
  • Ораниенбургская улица
  • Большая Гамбургская улица
  • парк Монбижу
Город засыпает. Мирные жители засыпают. И просыпается… Нет, не мафия. Если это Берлин и на дворе 18-й век, то просыпаются женщины. Впрочем, они и не засыпали. Днём они готовили, убирали, шили, отвешивали подзатыльники и дарили поцелуи детям. А ночью берут вёдра и выходят на улицу. Конечно, не все, а лишь те, кто нуждается. Женщинам долго отказывали в праве работать на оплачиваемой работе. Только дом, только семья. Если же кормильца не оставалось, им приходилось брать ведро. Единственный труд, за который можно было получить пусть и копейки, но всё же деньги — убирать по ночам за другими горожанами вёдра со всем тем, что попадает теперь в канализацию.
Хотите узнать, как жили берлинки в прошлом? Именно о них я расскажу вам на экскурсии 🧭 «Берлин глазами женщин». О ведьмах и королевах, о молочницах и свидетельницах интимной жизни королей.
Мы прогуляемся по самым старым из сохранившихся улиц Берлина — в Шпандауском предместье, что за Ораниенбургской улицей, и посмотрим на город 🏙️ немного другими глазами. Глазами тех, кто его строил, восстанавливал, любил и ненавидел, не претендуя на памятник на коне.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Берлин глазами женщин
Берлин глазами женщин
Берлин глазами женщин
Берлин глазами женщин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Berlinkus
Berlinkus
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