Город засыпает. Мирные жители засыпают. И просыпается… Нет, не мафия. Если это Берлин и на дворе 18-й век, то просыпаются женщины. Впрочем, они и не засыпали. Днём они готовили, убирали, шили, отвешивали подзатыльники и дарили поцелуи детям. А ночью берут вёдра и выходят на улицу. Конечно, не все, а лишь те, кто нуждается. Женщинам долго отказывали в праве работать на оплачиваемой работе. Только дом, только семья. Если же кормильца не оставалось, им приходилось брать ведро. Единственный труд, за который можно было получить пусть и копейки, но всё же деньги — убирать по ночам за другими горожанами вёдра со всем тем, что попадает теперь в канализацию.

Хотите узнать, как жили берлинки в прошлом? Именно о них я расскажу вам на экскурсии 🧭 «Берлин глазами женщин». О ведьмах и королевах, о молочницах и свидетельницах интимной жизни королей.

Мы прогуляемся по самым старым из сохранившихся улиц Берлина — в Шпандауском предместье, что за Ораниенбургской улицей, и посмотрим на город 🏙️ немного другими глазами. Глазами тех, кто его строил, восстанавливал, любил и ненавидел, не претендуя на памятник на коне.