Индивидуальная
до 3 чел.
История и современные реалии Берлина
Узнайте о трансформациях Берлина: от древности до наших дней. Откройте для себя взгляды горожан и посетите знаковые места столицы
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческая прогулка по Берлину: ГДР и её наследие
Откройте для себя три легендарных района Восточного Берлина. Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру, не выходя за пределы города
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
€374 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Потсдаму
Потсдам - это не только архитектура, но и живописные виды. Фотопрогулка подарит вам незабываемые снимки и впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от €260 за всё до 10 чел.
