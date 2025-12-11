Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Берлине на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 43 отзыва Индивидуальная до 3 чел. История и современные реалии Берлина Узнайте о трансформациях Берлина: от древности до наших дней. Откройте для себя взгляды горожан и посетите знаковые места столицы Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin €147 за всё до 3 чел. На машине 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Историческая прогулка по Берлину: ГДР и её наследие Откройте для себя три легендарных района Восточного Берлина. Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру, не выходя за пределы города €374 за всё до 3 чел. На машине 3 часа 1 отзыв Фотопрогулка до 10 чел. Фотопрогулка по Потсдаму Потсдам - это не только архитектура, но и живописные виды. Фотопрогулка подарит вам незабываемые снимки и впечатления, которые останутся с вами навсегда Начало: У вашего отеля от €260 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Берлина

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Для иностранцев»

Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 46 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль