Город Гослар никого не оставляет равнодушным!

Гослар — это интересная история 📖 первых германских императоров, красивые 🤩 фахверковые здания XI–XVII веков, яркие достопримечательности 🏛️, уютные средневековые улочки с тихими зелеными скверами!

Расположен Гослар в предгории горного массива Гарц (нем. Harz), первые упоминания о городе относятся к 922 году. Своим появлением Гослар обязан горному руднику Раммельсберг (нем. Rammelsberg) в котором добывали серебро, медь, железо. Также Гослар становится одной из резиденций германских королей, при правлении которых начинается расцвет города, выстраиваются церкви, появляются красиво украшенные дома местных жителей, выстраивается здание императорского дворца и развивается меценатство. После объединения Германии в 1992 году, Гослар вносят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наша экскурсия ⛳ по Гослару позволяет увидеть достопримечательности Гослара и сполна насладится их красотой!

Мы посмотрим:

рыночную площадь города,

ратушу Гослара,

красивые здания преуспевающих гильдий, чьи дома обрамляют главную площадь города,

главный фонтан ⛲ Гослара - самый-старый и самый большой средневековый фонтан Германии,

самую старую аптеку Гослара, основанную в 1780 году и работающую по сегодняшний день.

Прогуляемся вдоль горного ручья протекающего через город 🏙️, посмотрим красивые кукольные домики, осмотрим императорский дворец, побываем в самом старом приюте для пилигримов, увидим внутренний двор, одного из старинных фахверковых домов. Узнаем о защите города и посмотрим средневековые стены и башни, оберегающие Гослар от регулярных средневековых набегов!

В заключение нашей экскурсии 🧭 по Гослару вы имеете возможность покушать в уютных ресторанах города и попробовать сваренного в Госларе пива.