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Экскурсия в Гослар из Берлина

Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Город 🏙️ Гослар — это телепорт в прошлое.

Именно здесь сохранились 1000 фахверковых домов XI–XVII веков, а также средневековые мощеные улочки, таящие много старинных секретов.

Во время нашей прогулки по Гослару вас ждет интересная история 📖 первых германских императоров, красивые 🤩 исторические здания, которые находятся под охраной ЮНЕСКО и императорский дворец, где останавливался сам папа Римский.

А в конце нашей экскурсии 🧭 мы заглянем в аутентичный паб, где вы попробуете сваренное в Госларе пиво и местные деликатесы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €690 за экскурсию

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Экскурсия в Гослар из Берлина
Экскурсия в Гослар из Берлина

Что вы увидите

  • рыночную площадь города
  • ратушу Гослара
  • красивые здания преуспевающих гильдий, чьи дома обрамляют главную площадь города
  • главный фонтан Гослара
  • самую старую аптеку Гослара.
Город Гослар никого не оставляет равнодушным!
Гослар — это интересная история 📖 первых германских императоров, красивые 🤩 фахверковые здания XI–XVII веков, яркие достопримечательности 🏛️, уютные средневековые улочки с тихими зелеными скверами!
Расположен Гослар в предгории горного массива Гарц (нем. Harz), первые упоминания о городе относятся к 922 году. Своим появлением Гослар обязан горному руднику Раммельсберг (нем. Rammelsberg) в котором добывали серебро, медь, железо. Также Гослар становится одной из резиденций германских королей, при правлении которых начинается расцвет города, выстраиваются церкви, появляются красиво украшенные дома местных жителей, выстраивается здание императорского дворца и развивается меценатство. После объединения Германии в 1992 году, Гослар вносят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наша экскурсия ⛳ по Гослару позволяет увидеть достопримечательности Гослара и сполна насладится их красотой!

Мы посмотрим:

  • рыночную площадь города,
  • ратушу Гослара,
  • красивые здания преуспевающих гильдий, чьи дома обрамляют главную площадь города,
  • главный фонтан ⛲ Гослара - самый-старый и самый большой средневековый фонтан Германии,
  • самую старую аптеку Гослара, основанную в 1780 году и работающую по сегодняшний день.
Прогуляемся вдоль горного ручья протекающего через город 🏙️, посмотрим красивые кукольные домики, осмотрим императорский дворец, побываем в самом старом приюте для пилигримов, увидим внутренний двор, одного из старинных фахверковых домов. Узнаем о защите города и посмотрим средневековые стены и башни, оберегающие Гослар от регулярных средневековых набегов!
В заключение нашей экскурсии 🧭 по Гослару вы имеете возможность покушать в уютных ресторанах города и попробовать сваренного в Госларе пива.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные услуги
Что не входит
  • входные билеты
  • обед
  • личные расходы
Начало
🚩 Холл вашего отеля.
Место завершения
🏁 По вашему желанию. Берлин.
Экскурсия в Гослар из Берлина
Экскурсия в Гослар из Берлина
Экскурсия в Гослар из Берлина
Экскурсия в Гослар из Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей М.
Андрей М.
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