8 отзывов оставили туристы

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Пешеходная экскурсия в Потсдам

5
8 отзывов
Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Большая индивидуальная экскурсия ⛳ по зелёному оазису на границе с Берлином.

Вы окажетесь в Потсдаме, который расположен среди зелени и озёр.

Небольшой городок облюбовали прусские монархи в XVIII веке и украсили его всевозможными парками и дворцами.

Местный Версаль получился настолько особенным, что теперь внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с памятниками исторического центра Потсдама, которые вы тоже увидите.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €275 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия в Потсдам
Пешеходная экскурсия в Потсдам
Потсдам, скромный немецкий городок, расположен на границе с Берлином.
Королевский род Гогенцоллеров избирал его в качестве своей летней резиденции, с этого момента судьба города кардинально меняется.
За 200 лет облик Потсдама изменяется до не узнаваемости. Из маленького городка он превращается в центр культурной и светской жизни Прусского Королевства!
На городском транспорте мы отправляемся в Потсдам. Во время дороги я познакомлю Вас с общей историей 📖 Потсдама расскажу несколько занимательных и интересных историй, связанных с этим прекрасным городом!
Нас ожидает знакомство с дворцом и парком Сан-Cуси, Новым королевским Дворцом, мы прогуляемся по парку, зайдём в королевские купальни, поднимемся на Оранжерею и сможем увидеть дворцовый комплекс с высоты.
У подножья Сан -Cуси находится деревянная ветряная мельница, подъём на которую доставит удовольствие, а Ваш слух в это время порадует интересная история о хозяине этой мельницы, а точнее его конфликт с Прусским Королём.
Следующая остановка это исторический Потсдам. Мы увидим район, построенный для Голландцев, прогуляемся по улочкам старого города, пройдём под Бранденбургскими воротами, осмотрим сказочные Науэновские ворота. Сможем подняться на купол церкви св. Николая, с которой открывается замечательный вид на старый Потсдам. Посмотрим ещё один королевский дворец, старую ратушу и много других интересных достопримечательностей 🏛️ в этом районе.
Плавно перемещаясь из исторической части города мы попадаем в деревню Александровка, после знакомства с этим чудом архитектуры мы движемся к Королевскому дворцу Сицилиен Хоф. Это необычный дворец, однозначно оставляющий впечатления своим уютом и красотой, а также желанием ещё вернуться сюда.
Сицилиен Хоф широко известен тем, что в нём проходила Потсдамская конференция. Посетив музей 🖼 потсдамской конференции, Вы сможете почувствовать ауру того не простого времени.
Для любителей немецкого пива, предлагаю посетить пивоварню, где Вы сможете продегустировать пиво, рецепту которого более 200 лет и попробовать немецкую кухню 🥧 окончанию экскурсии 🧭 мы отправимся обратно в Берлин. Экскурсия ⛳ может быть изменена.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
  • Личные расходы
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str.
Место завершения
🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Пешеходная экскурсия в Потсдам
Пешеходная экскурсия в Потсдам
Пешеходная экскурсия в Потсдам
Пешеходная экскурсия в Потсдам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей М.
Андрей М.
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8 отзывов оставили туристы

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