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Из Берлина в Потсдам

Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Из Берлина в Потсдам
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 📜История и культура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🏆Активный отдых
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Из Берлина в Потсдам
Из Берлина в Потсдам

Что вы увидите

  • Дворец Сан-Суси
  • Парк Сан-Суси (Старая Мельница, Бельведер, Чайный домик)
  • Оранжерейный Дворец
  • Новый Дворец
  • Бранденбургские ворота
  • Церковь Петра и Павла
  • Голландский квартал
  • Науэнские ворота
  • Охотничьи Ворота
  • Площадь Старого рынка
  • Городской дворец
  • Церковь Святого Николая
  • Площадь Нового Рынка
Путешествие в столицу Браденбургской земли начнется для нас с Центрального Железнодорожного Вокзала Берлина, откуда мы с вами отправимся на городской электричке по обычному городскому билету, а сама дорога займет у нас не более 25-ти минут, и мы сразу окажемся у входа в знаменитый своим дворцовым ансамблем парк 🌳 Сан-Суси.
От меня вы узнаете что обозначает это название с французского и почему именно его выбрал Фридрих Великий, второй король Пруссии, когда мы подойдем к его могильной плите. Ведь именно здесь он и захоронен по своему завещанию.
Именно здесь в главном дворце парка с одноименным названием предпочитал проводить счастливые деньки король Фридрих Великий вместе со своими любимыми приятелями и верными четвероногими друзьями. Здесь он встречался с Вольтером в своей шикарной библиотеке и музицировал на флейте в музыкальной гостинной. Отсюда мы по лестнице со стеклянными нишами и виноградными гроздьями спустимся к Новым палатам, Оранжерее и Чайному домику у римских купален.
Минуя огромный фонтан ⛲ в центре парка мы пройдем к самой живописной части парка, где находится мавзолей и усыпальница отца Фридриха Великого Фридриха Вильгельма I Там же небольшая часовенка, пройдя которую мы окажемся у дальнего выхода с парка, который примыкает к площади принцессы Луизы и Бранденбургским воротам.
Зайдя в старый город 🏙️ через западные ворота, мы направимся к церкви Петра и Павла, посетим Голландский квартал с многочисленными частными магазинчиками и уютными кофейнями, сделаем остановку, отведав вкуснейшие местные десерты и выпечку по старинным рецептам, и далее нас еще ждет масса открытий - магазин Русской книги, оставшийся со времен ГДР, Нойенские средневековые ворота, памятник освободителям, центральный кафедральный собор Потсдама св. Николая и многое многое другое.
Запасайтесь удобной обувью, т. к. много придется ходить пешком (альтернативный вариант - поездка на автомобиле 🚘 по договоренности с гидом).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на городской транспорт
  • (3. 70евро\чел)
  • посещения музеев (8 евро\чел)
Начало
🚩 Центральный жд вокзал, перрон 14 в центре
Место завершения
🏁 Центральный жд вокзал
Из Берлина в Потсдам
Из Берлина в Потсдам
Из Берлина в Потсдам

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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