Путешествие в столицу Браденбургской земли начнется для нас с Центрального Железнодорожного Вокзала Берлина, откуда мы с вами отправимся на городской электричке по обычному городскому билету, а сама дорога займет у нас не более 25-ти минут, и мы сразу окажемся у входа в знаменитый своим дворцовым ансамблем парк 🌳 Сан-Суси.

От меня вы узнаете что обозначает это название с французского и почему именно его выбрал Фридрих Великий, второй король Пруссии, когда мы подойдем к его могильной плите. Ведь именно здесь он и захоронен по своему завещанию.

Именно здесь в главном дворце парка с одноименным названием предпочитал проводить счастливые деньки король Фридрих Великий вместе со своими любимыми приятелями и верными четвероногими друзьями. Здесь он встречался с Вольтером в своей шикарной библиотеке и музицировал на флейте в музыкальной гостинной. Отсюда мы по лестнице со стеклянными нишами и виноградными гроздьями спустимся к Новым палатам, Оранжерее и Чайному домику у римских купален.

Минуя огромный фонтан ⛲ в центре парка мы пройдем к самой живописной части парка, где находится мавзолей и усыпальница отца Фридриха Великого Фридриха Вильгельма I Там же небольшая часовенка, пройдя которую мы окажемся у дальнего выхода с парка, который примыкает к площади принцессы Луизы и Бранденбургским воротам.

Зайдя в старый город 🏙️ через западные ворота, мы направимся к церкви Петра и Павла, посетим Голландский квартал с многочисленными частными магазинчиками и уютными кофейнями, сделаем остановку, отведав вкуснейшие местные десерты и выпечку по старинным рецептам, и далее нас еще ждет масса открытий - магазин Русской книги, оставшийся со времен ГДР, Нойенские средневековые ворота, памятник освободителям, центральный кафедральный собор Потсдама св. Николая и многое многое другое.

Запасайтесь удобной обувью, т. к. много придется ходить пешком (альтернативный вариант - поездка на автомобиле 🚘 по договоренности с гидом).