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Экскурсия в Вернигероде из Берлина

5
1 отзыв
Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Наша экскурсия ⛳ охватит самые главные достопримечательности 🏛️ Вернигероде.

Вы прогуляетесь 👣 по атмосферным улочкам города и полюбуетесь старинными сказочными домиками, которые встречаются здесь на каждом углу.

С городских смотровых площадок вам откроется потрясающей красоты вид на вершину горы ⛰️ Брокен и древний Вернигородский замок 🏰.

Это путешествие в сказку вы не забудете еще очень долго.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €690 за экскурсию

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Экскурсия в Вернигероде из Берлина
Экскурсия в Вернигероде из Берлина

Что вы увидите

  • Кафе Вена
  • Старая кузница
  • Церковь св. Сильвестра (Sylvestrikirche)
  • Крумелхаус
  • Фонтан Благодетелям (Wohltaeterbrunnen)
  • Ратуша
  • Достопримечательность Гарца
  • Гора Брокен
Вернигероде — это удивительный мир сказки и волшебства. Достопримечательности 🏛️ Вернигероде поражают своей загадочностью и красотой!
Этот район издавна считается родиной и местом обитания ведьм, гномов, чертей и всей нечистой силы. Все легенды подтверждают эту славу.
По поверьям — в Вальпургиеву ночь на вершине горы ⛰️ Брокен собирается шабаш ведьм и длится он до первых криков петухов и лучей солнца.
С восходом солнца ведьмы покидают гору Брокен и возвращаются по своим домам. Гуляя по городу ранним утром, после Вальпургиевой ночи, путешественники могут видеть как местные жительницы возвращаются домой на мётлах и в ступах.
Из окон жилых домов, сувенирных магазинов, различных лавок нас будут провожать взгляды кукольных ведьм, которые с большим удовольствием в качестве необычного сувенира 🎁 отправятся с вами домой.
Вернигероде — немцы называют пёстрым городом и это действительно так. Архитектуру этого прекрасного города составляют фахверковые дома, многие из которых сохранились с 16–17 веков. Вернигероде, расположен в предгорье горного массива Гарц. Самой высокой вершиной является гора Брокен, её высота составляет 1141 метров.
Во время прогулки по главной улице города мы увидим
  • кафе Вена,
  • старую кузницу,
  • церковь св., Сильвестра (Sylvestrikirche),
  • Крумелхаус,
  • фонтан Благодетелям (Wohltaeterbrunnen).
  • Подойдя к рыночной площади города нам откроется один из лучших видов этого Вернигероде — вид на Ратушу. Привлекает внимание туристов в Вернигероде самый маленький дом, где проживала большая семья почтальона и Кривой дом (Schiefes Haus). Сможем с вами прогуляться 👣 по крепостной стене города и увидеть башни, с которых горожане наблюдали за округой.
  • С различных точек Вернигероде открывается захватывающий вид на Вернигородский замок! Замок 🏰 очень красив, внутри сохранены интерьеры помещений с мебелью, картинами, посудой, фарфором. Прогулка по замку Вернигероде доставит удовольствие, а виды открывающиеся со смотровых площадок завораживают.
Находясь в исторической части, мы будем слышать гудки паровозов и видеть сизый дым, развивающийся над стремительно движущимся составом. Это достопримечательность Гарца, узкоколейная железная дорога, охватывающая весь регион с настоящими паровозами и красивыми 🤩 вагончиками. Путешествие к вершине горы Брокен на таком составе, будет поистине незабываемым приключением!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
  • Личные расходы
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str.
Место завершения
🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Экскурсия в Вернигероде из Берлина
Экскурсия в Вернигероде из Берлина
Экскурсия в Вернигероде из Берлина
Экскурсия в Вернигероде из Берлина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей М.
Андрей М.
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1 отзыв оставили туристы

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