Вернигероде — это удивительный мир сказки и волшебства. Достопримечательности 🏛️ Вернигероде поражают своей загадочностью и красотой!
Этот район издавна считается родиной и местом обитания ведьм, гномов, чертей и всей нечистой силы. Все легенды подтверждают эту славу.
По поверьям — в Вальпургиеву ночь на вершине горы ⛰️ Брокен собирается шабаш ведьм и длится он до первых криков петухов и лучей солнца.
С восходом солнца ведьмы покидают гору Брокен и возвращаются по своим домам. Гуляя по городу ранним утром, после Вальпургиевой ночи, путешественники могут видеть как местные жительницы возвращаются домой на мётлах и в ступах.
Из окон жилых домов, сувенирных магазинов, различных лавок нас будут провожать взгляды кукольных ведьм, которые с большим удовольствием в качестве необычного сувенира 🎁 отправятся с вами домой.
Вернигероде — немцы называют пёстрым городом и это действительно так. Архитектуру этого прекрасного города составляют фахверковые дома, многие из которых сохранились с 16–17 веков. Вернигероде, расположен в предгорье горного массива Гарц. Самой высокой вершиной является гора Брокен, её высота составляет 1141 метров.
Во время прогулки по главной улице города мы увидим
- кафе Вена,
- старую кузницу,
- церковь св., Сильвестра (Sylvestrikirche),
- Крумелхаус,
- фонтан Благодетелям (Wohltaeterbrunnen).
- Подойдя к рыночной площади города нам откроется один из лучших видов этого Вернигероде — вид на Ратушу. Привлекает внимание туристов в Вернигероде самый маленький дом, где проживала большая семья почтальона и Кривой дом (Schiefes Haus). Сможем с вами прогуляться 👣 по крепостной стене города и увидеть башни, с которых горожане наблюдали за округой.
- С различных точек Вернигероде открывается захватывающий вид на Вернигородский замок! Замок 🏰 очень красив, внутри сохранены интерьеры помещений с мебелью, картинами, посудой, фарфором. Прогулка по замку Вернигероде доставит удовольствие, а виды открывающиеся со смотровых площадок завораживают.
Находясь в исторической части, мы будем слышать гудки паровозов и видеть сизый дым, развивающийся над стремительно движущимся составом. Это достопримечательность Гарца, узкоколейная железная дорога, охватывающая весь регион с настоящими паровозами и красивыми 🤩 вагончиками. Путешествие к вершине горы Брокен на таком составе, будет поистине незабываемым приключением!