Вернигероде — это удивительный мир сказки и волшебства. Достопримечательности 🏛️ Вернигероде поражают своей загадочностью и красотой!

Этот район издавна считается родиной и местом обитания ведьм, гномов, чертей и всей нечистой силы. Все легенды подтверждают эту славу.

По поверьям — в Вальпургиеву ночь на вершине горы ⛰️ Брокен собирается шабаш ведьм и длится он до первых криков петухов и лучей солнца.

С восходом солнца ведьмы покидают гору Брокен и возвращаются по своим домам. Гуляя по городу ранним утром, после Вальпургиевой ночи, путешественники могут видеть как местные жительницы возвращаются домой на мётлах и в ступах.

Из окон жилых домов, сувенирных магазинов, различных лавок нас будут провожать взгляды кукольных ведьм, которые с большим удовольствием в качестве необычного сувенира 🎁 отправятся с вами домой.

Вернигероде — немцы называют пёстрым городом и это действительно так. Архитектуру этого прекрасного города составляют фахверковые дома, многие из которых сохранились с 16–17 веков. Вернигероде, расположен в предгорье горного массива Гарц. Самой высокой вершиной является гора Брокен, её высота составляет 1141 метров.

Во время прогулки по главной улице города мы увидим

кафе Вена,

старую кузницу,

церковь св., Сильвестра (Sylvestrikirche),

Крумелхаус,

фонтан Благодетелям (Wohltaeterbrunnen).

Подойдя к рыночной площади города нам откроется один из лучших видов этого Вернигероде — вид на Ратушу. Привлекает внимание туристов в Вернигероде самый маленький дом, где проживала большая семья почтальона и Кривой дом (Schiefes Haus). Сможем с вами прогуляться 👣 по крепостной стене города и увидеть башни, с которых горожане наблюдали за округой.

С различных точек Вернигероде открывается захватывающий вид на Вернигородский замок! Замок 🏰 очень красив, внутри сохранены интерьеры помещений с мебелью, картинами, посудой, фарфором. Прогулка по замку Вернигероде доставит удовольствие, а виды открывающиеся со смотровых площадок завораживают.

Находясь в исторической части, мы будем слышать гудки паровозов и видеть сизый дым, развивающийся над стремительно движущимся составом. Это достопримечательность Гарца, узкоколейная железная дорога, охватывающая весь регион с настоящими паровозами и красивыми 🤩 вагончиками. Путешествие к вершине горы Брокен на таком составе, будет поистине незабываемым приключением!