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Экскурсия в Кведлинбург из Берлина

Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Нас ждет путешествие в удивительный край, где по легендам и сказаниям в средневековье обитала нечистая сила, гномы, лешие, в Варпульгиеву ночь на вершину высокой горы ⛰️ Брокен слетались на козлах, свиньях и в ступах ведьмы и колдуны со всей Европы — это удивительное место, Гарц.

Здесь находится город 🏙️ Кведлинбург, который является самым большим фахверковым городом в Германии и охраняется ЮНЕСКО.

Предлагаю вам отправится в этот сказочный город и совершить прогулку 👣 среди старинных домов по средневековым мостовым и познакомится с жизнью Кведлинбурга.

Дополнительно во время этой поездки мы можем посетить Гослар или Вернигероде, не менее сказочные города средневековой Германии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €690 за экскурсию

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Экскурсия в Кведлинбург из Берлина
Экскурсия в Кведлинбург из Берлина

Что вы увидите

  • Кведлинбург является самым большим фахверковым городом в Германии и охраняется Юнеско. В Кведлинбурге насчитывается 1600 домов и около 1000 подсобных помещений фахверковой архитектуры. Самый старый дом
  • который мы можем увидеть
  • был построен 1347 году.
Поездка в Кведлинбург занимает 8–10 часов.
Стоимость поездки на автомобиле 🚘 от 1 до 4 человек составляет 690 €.
Она может быть проведена на автомобиле или с использованием железнодорожного транспорта.
Дополнительно во время этой поездки мы можем посетить Гослар или Вернигероде.
Мы посетим удивительный край, где по легендам и сказаниям в средневековье обитала нечистая сила, гномы, лешие, в Варпульгиеву ночь на вершину высокой горы ⛰️ Брокен слетались на козлах, свиньях и в ступах ведьмы и колдуны со всей Европы — это удивительное место, Гарц!
В предгорье находится город 🏙️ Кведлинбург.
Он является самым большим фахверковым городом в Германии и охраняется Юнеско. В Кведлинбурге насчитывается 1600 домов и около 1000 подсобных помещений фахверковой архитектуры. Самый старый дом, который мы можем увидеть, был построен 1347 году. Приимущественно в городе сохранились
дома 15–17 веков.
У нас будет уникальная возможность пройтись среди старинных домов по среднивековым мостовым и познакомится с жизню Кведлинбург!
Посетим самую большую площадь города, познакомимся с символом независимости Кведлинбурга-Ролландом и узнаем его не легкую судьбу. Узнаете, за что добропорядочные граждане Кведлинбурга получали кружку пива, какие законы существовали в средневековой Германии, и как они влияли на жизнь горожан и торговцев. Пройдем с вами по самой узкой улице города и разберемся в средневековой технологии строительства фахверковых домов. Увидим интересное кафе и узнаем историю 📖 самого первого учителя спорта в Германии. История об умном вороне поможет появиться улыбке на ваших лицах, а красивые 🤩 фасады сказочных домов усилят ощущения среднивековья!
Наша прогулка 👣 по Кведлинбургу продолжается и мы познакомимся с"Кведлинбургским флагом», увидим место где Генриха I (птицелова) застало известие, что он становится первым немецким Королем. Кульминацией нашей экскурсии 🧭 будет подъем на Замковую гору и наслаждение видами Кведлинбурга с обзорной площадки.
Это и многое другое вы узнаете на моей экскурсии по Кведлинбургу.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные услуги
Что не входит
  • входные билеты
  • еда и напитки
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Место завершения
🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Экскурсия в Кведлинбург из Берлина
Экскурсия в Кведлинбург из Берлина
Экскурсия в Кведлинбург из Берлина
Экскурсия в Кведлинбург из Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей М.
Андрей М.
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