Поездка в Кведлинбург занимает 8–10 часов.

Стоимость поездки на автомобиле 🚘 от 1 до 4 человек составляет 690 €.

Она может быть проведена на автомобиле или с использованием железнодорожного транспорта.

Дополнительно во время этой поездки мы можем посетить Гослар или Вернигероде.

Мы посетим удивительный край, где по легендам и сказаниям в средневековье обитала нечистая сила, гномы, лешие, в Варпульгиеву ночь на вершину высокой горы ⛰️ Брокен слетались на козлах, свиньях и в ступах ведьмы и колдуны со всей Европы — это удивительное место, Гарц!

В предгорье находится город 🏙️ Кведлинбург.

Он является самым большим фахверковым городом в Германии и охраняется Юнеско. В Кведлинбурге насчитывается 1600 домов и около 1000 подсобных помещений фахверковой архитектуры. Самый старый дом, который мы можем увидеть, был построен 1347 году. Приимущественно в городе сохранились

дома 15–17 веков.

У нас будет уникальная возможность пройтись среди старинных домов по среднивековым мостовым и познакомится с жизню Кведлинбург!

Посетим самую большую площадь города, познакомимся с символом независимости Кведлинбурга-Ролландом и узнаем его не легкую судьбу. Узнаете, за что добропорядочные граждане Кведлинбурга получали кружку пива, какие законы существовали в средневековой Германии, и как они влияли на жизнь горожан и торговцев. Пройдем с вами по самой узкой улице города и разберемся в средневековой технологии строительства фахверковых домов. Увидим интересное кафе и узнаем историю 📖 самого первого учителя спорта в Германии. История об умном вороне поможет появиться улыбке на ваших лицах, а красивые 🤩 фасады сказочных домов усилят ощущения среднивековья!

Наша прогулка 👣 по Кведлинбургу продолжается и мы познакомимся с"Кведлинбургским флагом», увидим место где Генриха I (птицелова) застало известие, что он становится первым немецким Королем. Кульминацией нашей экскурсии 🧭 будет подъем на Замковую гору и наслаждение видами Кведлинбурга с обзорной площадки.

Это и многое другое вы узнаете на моей экскурсии по Кведлинбургу.