Из Берлина в Гамбург

Погулять по самым лучшим местам и достопримечательностям портового города
Эта экскурсия для тех, кто находится в Берлине и хочет увидеть один из самых крупных и старинных портовых городов Германии.

Вместе мы познакомимся с неповторимой архитектурой и атмосферой Гамбурга, раскроем его историю, посетим музеи и попробуем знаменитую гамбургскую еду.
Из Берлина в Гамбург
Из Берлина в Гамбург
Из Берлина в Гамбург
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Потрясающую по своему величию и красоте Новую ратушу Гамбурга.
  • Дайхштрассе, старейшую улицу Гамбурга, пережившую великий пожар и бомбардировку 1943 года.
  • Юнгфернштиг, который служил прогулочной улицей для богатых и незамужних девиц 19 века.
  • Складской комплекс Шпайхерштадт, самый большой в мире.
  • Смотровую площадку Эльбской филармонии.
  • Порт Гамбурга, где можно попробовать знаменитые гамбургские бутерброды с селёдкой.
  • Вдовьи квартиры и известный во всём мире Репербан.

Вы узнаете

  • Как создавался Ганзейский союз.
  • Что означали купеческие гильдии.
  • Как моряки умудрялись прятать деньги от своих жён.
  • Как на одной церквей Гамбурга появилась золотая корона.
  • Как хитрый водонос обвёл вокруг пальца самого сенатора.
  • Про бомбардировку Гамбурга, когда на город было сброшено более 3 тысяч бомб.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Берлина

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа выходные

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