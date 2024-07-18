Эта экскурсия для тех, кто находится в Берлине и хочет увидеть один из самых крупных и старинных портовых городов Германии.
Вместе мы познакомимся с неповторимой архитектурой и атмосферой Гамбурга, раскроем его историю, посетим музеи и попробуем знаменитую гамбургскую еду.
Вместе мы познакомимся с неповторимой архитектурой и атмосферой Гамбурга, раскроем его историю, посетим музеи и попробуем знаменитую гамбургскую еду.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Потрясающую по своему величию и красоте Новую ратушу Гамбурга.
- Дайхштрассе, старейшую улицу Гамбурга, пережившую великий пожар и бомбардировку 1943 года.
- Юнгфернштиг, который служил прогулочной улицей для богатых и незамужних девиц 19 века.
- Складской комплекс Шпайхерштадт, самый большой в мире.
- Смотровую площадку Эльбской филармонии.
- Порт Гамбурга, где можно попробовать знаменитые гамбургские бутерброды с селёдкой.
- Вдовьи квартиры и известный во всём мире Репербан.
Вы узнаете
- Как создавался Ганзейский союз.
- Что означали купеческие гильдии.
- Как моряки умудрялись прятать деньги от своих жён.
- Как на одной церквей Гамбурга появилась золотая корона.
- Как хитрый водонос обвёл вокруг пальца самого сенатора.
- Про бомбардировку Гамбурга, когда на город было сброшено более 3 тысяч бомб.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Берлине
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!Задать вопрос
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