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На кабриолете времен прусских королей по историческому центру

5
1 отзыв
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Вы окажетесь на месте прусских королей и прокатитесь по центральным улицам и площадям, сидя в карете с откидным верхом.

После катания мы прогуляемся пешком и поговорим о главных достопримечательностях 🏛️ Берлина и его исторических районах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €158 за экскурсию

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На кабриолете времен прусских королей по историческому центру
На кабриолете времен прусских королей по историческому центру

Что вы увидите

  • Центральная улица Восточного Берлина Унтер-ден-Линден
  • Музейный Остров
  • Александерплац
  • Телебашня
  • Жандармермаркт
  • Старая и Новая Ратуша
  • памятник святому Георгию
  • настенные солнечные часы XIII века
  • собор святого Николая
  • Дом Курфюрстов
  • Музейный Остров и многое другое
Первая часть – это непосредственно поездка на роскошном кабриолете времен прусских монархов (кстати, слово кучер имеет немецкое происхождение! – авт. ). Под убаюкивающий топот копыт и раскачиваясь на мягких рессорах, мы двинемся от Бранденбургских ворот через главную магистраль города Unter den Linden в старинный район Берлина – Фридрихштадт (“город Фридриха”) к самой красивой площади города и одной из красивейших площадей Европы Жандарменмаркт, где с 1806г. проживал покоривший Берлин Наполеон Бонапарт и была расквартирована его гвардейская дружина. По пути вас ждет история 📖 города, история возникновения этой улицы и почему она так называется, а также история площади и ее обитателей.
Далее, вернувшись обратно, мы продолжим уже пеший маршрут по основным достопримечательностям для большего их понимания и детального изучения. Наш путь будет лежать через музейный остров 🏝️ к центральной площади восточного Берлина Александрплац и старинному кварталу, откуда началась вся история Берлина почти 800 лет тому назад. Проходит при любой погоде, подвижная крыша, утепление пледами.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные услуги (по маршруту)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 отель Адлон у Бранденбургских ворот
Место завершения
🏁 Алекандерплац
На кабриолете времен прусских королей по историческому центру
На кабриолете времен прусских королей по историческому центру
На кабриолете времен прусских королей по историческому центру
На кабриолете времен прусских королей по историческому центру

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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1 отзыв оставили туристы

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