Первая часть – это непосредственно поездка на роскошном кабриолете времен прусских монархов (кстати, слово кучер имеет немецкое происхождение! – авт. ). Под убаюкивающий топот копыт и раскачиваясь на мягких рессорах, мы двинемся от Бранденбургских ворот через главную магистраль города Unter den Linden в старинный район Берлина – Фридрихштадт (“город Фридриха”) к самой красивой площади города и одной из красивейших площадей Европы Жандарменмаркт, где с 1806г. проживал покоривший Берлин Наполеон Бонапарт и была расквартирована его гвардейская дружина. По пути вас ждет история 📖 города, история возникновения этой улицы и почему она так называется, а также история площади и ее обитателей.

Далее, вернувшись обратно, мы продолжим уже пеший маршрут по основным достопримечательностям для большего их понимания и детального изучения. Наш путь будет лежать через музейный остров 🏝️ к центральной площади восточного Берлина Александрплац и старинному кварталу, откуда началась вся история Берлина почти 800 лет тому назад. Проходит при любой погоде, подвижная крыша, утепление пледами.