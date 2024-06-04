Топография террора – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Топография террора» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
25 за человека
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
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    так Лиза не торопилась, переживала, в итоге экскурсия задержалась минут на 20. Показала, где мне после экскурсии сесть на автобус, где мне поесть. Отвечала на любые вопросы. Я в восторге. Спасибо Вам, дорогая Лиза! Обязательно рекомендую!

  • T
    Tatjana
    22 апреля 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
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    викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍

    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание
  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍
    Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍
  • p
    polina
    19 июля 2023
    Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
    абсолютно фантастическая экскурсия - подобной которой я еще не видела! это были 3 часа полные эмоций, музыки, интересных фактов, нового
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    взгляда на ранее знакомые достопримечательности! формат подойдет и тем кто уже побывал в городе, и тем кто знакомится с ним впервые. Регина, наш гид, максимально приятная и доброжелательная, музыка подобрана абсолютно разная, от классики, до рока, полное погружение в атмосферу, ничего общего с простым изложением фактов и дат, я очень всем советую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Топография террора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
  2. Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
  3. По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Топография террора" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 134. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Топография террора», 127 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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