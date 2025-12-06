Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €96
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли6 декабря 2025Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!
- ККристина17 ноября 2025Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.
- IIrina19 октября 2025Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.
- ННина16 сентября 2025Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально
- ЕЕлена24 августа 2025Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!
- ККирилл18 августа 2025Процитирую сына подростка 16 лет. Ответил на абсолютно все мои вопросы про Берлин относящиеся и нет к экскурсии. Крутой тип. Считаю, что такая оценка от подростка лучший отзыв.
- ННарина15 августа 2025Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏
Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏
- ММарина1 августа 2025Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,
- ААлександр25 июля 2025Нам очень понравилось. Спасибо за прекрасную и информативную экскурсию.
- ЛЛюдмила17 июля 2025С нами был Дмитрий - очень знающий и вдохновляющий экскурсовод! Мы узнали много нового про Берлинскую стену, про войну, интересные
- ЕЕкатерина17 июля 2025Гид большой профессионал, он увлекательно рассказывал о Берлине и охотно отвечал на все наши вопросы. Было не только познавательно, но и по-настоящему интересно. Спасибо за прекрасно проведённое время!
В следующий раз обязательно посетим и другие маршруты от команды:)
- OOleg17 июля 2025Отличная экскурсия много информации всем рекомендую
- YYulia1 июля 2025Решение пойти на вторую экскурсию за день было нашим лучшим решением за всю поездку в Берлин. Александр - не просто
- ААнастасия19 июня 2025Было очень интересно!)
Спасибо, Татьяне!)
Все прошло очень легко и интересно!)
С Уважением Вадим и Анастасия
- ДДмитрий19 июня 2025Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!
- ММагомед17 июня 2025Дмитрий лучший гид с кем имелось дело! Молодец, очень веселый и хороший специалист!
- ЕЕлена10 июня 2025Великолепная экскурсия для тех кто в Берлине первый раз и хочет познакомится с городом. Гид Дмитрий отличный рассказчик, хороший организатор и просто приятный человек) Предусмотрел даже зонтики для всей группы на случай дождя! Советую однозначно!!!
- JJelena6 мая 2025Благодарим за экскурсию.
Очень понравился гид Дмитрий, настоящий профессионал своего дела!!!
Много информации, но лёгкая подача. Остались в восторге!
- ННаталья3 мая 2025Экскурсия, которую проводил Дмитрий, была невероятно интересной, насыщенной и впечатляющей! Вся семья, включая сына подростка, остались очень довольны, повысили свой культурный уровень! Захотелось приехать ещё раз и пройти с Дмитрием другие маршруты. Рекомендую всем!
- ВВиталий1 мая 2025Все было супер. Всем советую. Открытый человек, все было вкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Сони-Центр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Сони-Центр" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 240 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 292 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Сони-Центр», 292 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль