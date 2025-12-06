Мои заказы

Сони-Центр – экскурсии в Берлине

Найдено 6 экскурсий в категории «Сони-Центр» в Берлине на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Пешая
2 часа
76 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Все грани Берлина за один день
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Пешая
3 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Пешая
2 часа
59 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
Другой Берлин
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
На велосипеде
3 часа
-
20%
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €96€120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    6 декабря 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!
  • К
    Кристина
    17 ноября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.
  • I
    Irina
    19 октября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.
  • Н
    Нина
    16 сентября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально
    читать дальше

    и увлекательно рассказал о ключевых этапах жизни Бисмарка, его роли в истории Германии и поделился множеством интересных деталей, которых нет в обычных путеводителях. Отдельно понравилось, что он связал историю с современностью: мы увидели места, где проходила Берлинская стена, и узнали об интересном символе сегодняшнего города — ярких медведях разных цветов, ставших новой визитной карточкой Берлина. Подача материала была лёгкой и живой, время пролетело незаметно. Благодаря Александру экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему вдохновляющей. Отличный гид, который умеет сочетать глубину знаний с интересным рассказом!
    Нина, Татьяна.

    Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высокомМы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высокомМы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высокомМы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высокомМы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высокомМы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высокомМы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком
  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!
  • К
    Кирилл
    18 августа 2025
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Процитирую сына подростка 16 лет. Ответил на абсолютно все мои вопросы про Берлин относящиеся и нет к экскурсии. Крутой тип. Считаю, что такая оценка от подростка лучший отзыв.
    Процитирую сына подростка 16 лет. Ответил на абсолютно все мои вопросы про Берлин относящиеся и нет
  • Н
    Нарина
    15 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏
    Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏
  • М
    Марина
    1 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,
    читать дальше

    на все вопросы были получены ответы. Остались в полном восторге. От всей души советую приобрести тур, не пожалеете. Благодарим Дмитрий за ваш труд и старание!

  • А
    Александр
    25 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Нам очень понравилось. Спасибо за прекрасную и информативную экскурсию.
  • Л
    Людмила
    17 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    С нами был Дмитрий - очень знающий и вдохновляющий экскурсовод! Мы узнали много нового про Берлинскую стену, про войну, интересные
    читать дальше

    истории о побегах и вообще о людях в Берлине… Очень вдохновляюще, видно, что Дмитрий знает оооочень много! Мы после этой экскурсии еще в пару мест из этой экскурсии сходили отдельно, настолько впечатлились

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Гид большой профессионал, он увлекательно рассказывал о Берлине и охотно отвечал на все наши вопросы. Было не только познавательно, но и по-настоящему интересно. Спасибо за прекрасно проведённое время!
    В следующий раз обязательно посетим и другие маршруты от команды:)
  • O
    Oleg
    17 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Отличная экскурсия много информации всем рекомендую
  • Y
    Yulia
    1 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Решение пойти на вторую экскурсию за день было нашим лучшим решением за всю поездку в Берлин. Александр - не просто
    читать дальше

    талантливый рассказчик, это проводник, благодаря которому я заново влюбилась в этот город со всеми его несовершенствами. Время экскурсии пролетело незаметно - хотелось слушать и слушать ещё. Редко бывает, когда так невероятно сочетаются энциклопедичность знаний, харизма и обаяние в одном человеке. Если попадете на экскурсию к Александру, поймете, о чем я. Александр, спасибо огромное за Ваш труд, это было великолепно! Я обязательно вернусь!

  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Было очень интересно!)
    Спасибо, Татьяне!)
    Все прошло очень легко и интересно!)

    С Уважением Вадим и Анастасия
  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!
    Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!
  • М
    Магомед
    17 июня 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Дмитрий лучший гид с кем имелось дело! Молодец, очень веселый и хороший специалист!
  • Е
    Елена
    10 июня 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Великолепная экскурсия для тех кто в Берлине первый раз и хочет познакомится с городом. Гид Дмитрий отличный рассказчик, хороший организатор и просто приятный человек) Предусмотрел даже зонтики для всей группы на случай дождя! Советую однозначно!!!
  • J
    Jelena
    6 мая 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Благодарим за экскурсию.
    Очень понравился гид Дмитрий, настоящий профессионал своего дела!!!
    Много информации, но лёгкая подача. Остались в восторге!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Экскурсия, которую проводил Дмитрий, была невероятно интересной, насыщенной и впечатляющей! Вся семья, включая сына подростка, остались очень довольны, повысили свой культурный уровень! Захотелось приехать ещё раз и пройти с Дмитрием другие маршруты. Рекомендую всем!
  • В
    Виталий
    1 мая 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Все было супер. Всем советую. Открытый человек, все было вкусно.
    Все было супер. Всем советую. Открытый человек, все было вкусно

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Сони-Центр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
  2. Все грани Берлина за один день
  3. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
  4. Фотосессия в центре Берлина
  5. Другой Берлин
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Музейный остров
  4. Самое главное
  5. Берлинская стена
  6. Берлинский кафедральный собор
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Площадь Жандарменмаркт
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Сони-Центр" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 240 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 292 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Сони-Центр», 292 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль