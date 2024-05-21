1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 108€87 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 мая 2024Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
- ППавел17 апреля 2024Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
- NNatallia14 марта 2024Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
- AAgata5 марта 2024Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
- ММит26 января 2024Отличное погружение в город. Восторг
- ММарина4 января 2024Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют
- иигорь25 декабря 2023Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
- ИИрина21 июня 2023По-хорошему увлеченный, классный экскурсовод! Татьяна показала нам Берлин в нежных деталях и ярких историях. Гибко и не навязчиво придерживаясь плана, экскурсовод провела увлекательную прогулку, ответив на наши часто не простые вопросы. Одним словом - профессионал! Спасибо!
- ЮЮстасия31 марта 2023Берлин всегда казался каким-то серым и скучным, но когда гуляешь с человеком, который искренне влюблен в город и знает куда смотреть, он открывается с новой стороны. Спасибо большое за новый взгляд на город, было очень классно прогуляться
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Бульвар Курфюрстендамм»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Бульвар Курфюрстендамм" можно забронировать 3 экскурсии от 87 до 160 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Бульвар Курфюрстендамм», 86 ⭐ отзывов, цены от €87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август