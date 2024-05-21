Почувствовать себя местным – экскурсии в Берлине

Найдено 9 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Берлине на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 9682 за всё до 8 чел.
Розовые очки для Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
33 отзыва
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
45 за человека
Берлин глазами берлинцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
139 за всё до 8 чел.
Берлин: микс старого и нового
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 4 чел.
По Берлину на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
149 за всё до 4 чел.
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Пивной тур в Берлине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
147 за всё до 2 чел.
Другой Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Розовые очки для Берлина
    Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
  • Д
    Дарья
    18 апреля 2024
    Пивной тур в Берлине
    Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
  • Л
    Лиза
    17 апреля 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    21 марта 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
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    по которому я много раз ходила. Смотришь на город совершенно другими глазами. Моим не берлинским друзьям тоже было интересно. Игорь - очень эрудированный гид и хороший рассказчик! Рекомендую!

  • Э
    Элина
    23 декабря 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Очень интересная тема, действительно другой город. Знания гида необыкновенные. Спасибо большое. Побольше вашей команде таких грамотных людей.
  • Н
    Наталья
    26 ноября 2023
    Альтернативный Берлин
    Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!
  • И
    Инесса
    10 октября 2023
    Другой Берлин
    Это была очень интересная прогулка, действительно, по Другому Берлину! Мария провела экскурсию очень легко и в то же время рассказала
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    много интересного. Особенно меня поразили история и вид Хакских дворов, которые представляют собой самый настоящий Artmuseum под открытым небом. К сожалению, сильный и холодный дождь подпортил нам концовку экскурсии, но я была просто поражена нескончаемым позитивом и душевной добротой Марии, которая откликалась на все мои просьбы, за что я бесконечно ей благодарна. Еще раз спасибо, Мария! От всей души рекомендую всем эту удивительную экскурсию.

  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Игорь отлично знает материал и с огромным кругозором. Отвечал на все вопросы. Было очень интересно. В результате экскурсия продолжилась почти 5 часов.))) Рекомендую.
  • A
    Andrei
    3 сентября 2023
    Альтернативный Берлин
    Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так
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    много смыслов, историй и юмора. Лёля легко удерживала интерес компании из 9 человек на протяжении 3х часов. Очень классно, когда тебе рассказывает о чем-то человек, не просто интересующийся, а глубоко "погруженный в тему". А её рассказ о клубно-музыкальной культуре Берлина невероятно впечатлил!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Почувствовать себя местным»

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  3. Альтернативный Берлин
  4. Берлин глазами берлинцев
  5. Берлин: микс старого и нового
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 45 до 260 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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