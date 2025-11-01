Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от €128
€212 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €96
€174 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр1 ноября 2025Игорь удивительный рассказчик!!! Такая интересная информация, столько нового я узнала о месте, где часто останавливаюсь. Все было очень профессионально и интеллигентно. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую его теперь своим друзьям
- ННаталья12 октября 2025Отличная экскурсия. Игорь поразил объёмом знаний. Очень интересно и познавательно рассказывал и по теме экскурсии и много другого. Очень советуем Игоря, как гида!
- ЕЕлена20 сентября 2025Замечательная экскурсия!!! Спасибо!
- PPolina25 мая 2025Если кто-то, как я, обожает гидов, у которых так много есть, что сказать, что они жалеют, что время так быстро проходит - вам сюда. Спасибо огромное.
- ВВиталий22 мая 2025Точно запомниться))!
- ИИнна14 марта 2025Экскурсия была просто замечательной! Нам очень понравилось. Мы увидели много уникальных мест, о которых раньше не знали.
Гид был настоящим профессионалом,
- ЛЛеонид4 февраля 2025Очень интересно и познавательно! 3 часа пролетели незаметно. Игорь показал "честную" берлинскую атмосферу и жизнь в одном из красивейши районов города.
- ААнна1 декабря 2024Все супер,
- ССоня20 августа 2024Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.
- ДДмитрий20 августа 2024Супер интересно
- ИИрина7 августа 2024Экскурсия по Шёнебергу произвела впечатление и запомнится нам надолго. Гид начал вовремя, согласно договоренности, но остановиться было сложно, тк Игорь
- ООльга8 июля 2024Очень содержательная экскурсия - для тех, кто не любит прогулок в толпе типа «посмотрите налево, посмотрите направо…» Очень интересно бродить
- ААнна21 июня 2024За те пол дня, что мы гуляли с Игорем, мы узнали много нового про Берлин и его жителей. Зашли в
- ЮЮлия21 марта 2024Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
- ЭЭлина23 декабря 2023Очень интересная тема, действительно другой город. Знания гида необыкновенные. Спасибо большое. Побольше вашей команде таких грамотных людей.
- ССергей1 октября 2023Игорь отлично знает материал и с огромным кругозором. Отвечал на все вопросы. Было очень интересно.
В результате экскурсия продолжилась почти 5 часов.)))
Рекомендую.
- ЛЛюдмила12 сентября 2023Уникальная экскурсия, насыщенная интересными и неизвестными фактами! После этого экскурса появилось желание многое почитать, посмотреть
Уникальные немецкие и американские фильмы о
- ННаталия6 сентября 2023После этой экскурсии с Игорем, появилось ощущение что мы давно в Берлине и город знаком и понятен. Игорь любит город
- SSergey27 июня 2023Экскурсия очень понравилась. Мы действительно почувствовали Берлин, каким он был до войны. Игорь отличный экскурсовод. Мы получили от него огромное
- SSvetlana30 мая 2023Proguljalis po Berlinu s Igorem. Igor prekrasno razbiraetsja v teme, znajet namnogo bolshe info, chem na odnu ekskursiju, poetomu guljali
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Универмаг «Ка-Де-Ве»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Универмаг «Ка-Де-Ве»" можно забронировать 4 экскурсии от 96 до 225 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Универмаг «Ка-Де-Ве»», 174 ⭐ отзыва, цены от €96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль