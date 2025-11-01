Мои заказы

Универмаг «Ка-Де-Ве» – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Универмаг «Ка-Де-Ве»» в Берлине на русском языке, цены от €96, скидки до 45%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Пешая
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Пешая
2 часа
59 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Пешая
4.5 часа
-
40%
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от €128€212 за всё до 8 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Пешая
3 часа
-
45%
70 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €96€174 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    1 ноября 2025
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Игорь удивительный рассказчик!!! Такая интересная информация, столько нового я узнала о месте, где часто останавливаюсь. Все было очень профессионально и интеллигентно. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую его теперь своим друзьям
  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Отличная экскурсия. Игорь поразил объёмом знаний. Очень интересно и познавательно рассказывал и по теме экскурсии и много другого. Очень советуем Игоря, как гида!
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Замечательная экскурсия!!! Спасибо!
  • P
    Polina
    25 мая 2025
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Если кто-то, как я, обожает гидов, у которых так много есть, что сказать, что они жалеют, что время так быстро проходит - вам сюда. Спасибо огромное.
  • В
    Виталий
    22 мая 2025
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Точно запомниться))!
    Точно запомниться))!
  • И
    Инна
    14 марта 2025
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Экскурсия была просто замечательной! Нам очень понравилось. Мы увидели много уникальных мест, о которых раньше не знали.
    Гид был настоящим профессионалом,
    читать дальше

    он интересно и доступно рассказывал об истории и культуре места.
    Все было четко спланировано, не было никаких накладок.
    Экскурсия прошла в дружеской и непринужденной обстановке.
    Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний. Спасибо за прекрасную экскурсию!

  • Л
    Леонид
    4 февраля 2025
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Очень интересно и познавательно! 3 часа пролетели незаметно. Игорь показал "честную" берлинскую атмосферу и жизнь в одном из красивейши районов города.
  • А
    Анна
    1 декабря 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Все супер,
  • С
    Соня
    20 августа 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.
    Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.
  • Д
    Дмитрий
    20 августа 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Супер интересно
  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Экскурсия по Шёнебергу произвела впечатление и запомнится нам надолго. Гид начал вовремя, согласно договоренности, но остановиться было сложно, тк Игорь
    читать дальше

    прекрасно знает историю не только района, по которому водит экскурсию, но и всего Берлина, и Германии в целом. Он нас искренне поразил своими знаниями, приятной манерой общения и готовностью отвечать на любые вопросы. Мы готовы были ходить за ним еще пару часов и слушать все истории. Однозначно рекомендуем другим путешественникам. Благодаря Игорю захотелось узнать о городе больше, и мы планируем вернуться в Берлин еще не раз

  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Очень содержательная экскурсия - для тех, кто не любит прогулок в толпе типа «посмотрите налево, посмотрите направо…» Очень интересно бродить
    читать дальше

    по городу с таким эрудированным человеком. Игорь рассказал не только о «заповедном» Шенеберге, но и об истории Берлина и Германии - заодно)
    Его ответы на вопросы - отдельные лекции, которые продлили экскурсию на 1,5 часа. Спасибо! Уже хочется пройти с Игорем и по другим его маршрутам. До следующего приезда в Берлин!

  • А
    Анна
    21 июня 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    За те пол дня, что мы гуляли с Игорем, мы узнали много нового про Берлин и его жителей. Зашли в
    читать дальше

    колоритное кафе, куда бы никогда не зашли сами) узнала новый для меня термин - «киц». Игорь - интересный рассказчик, который показывает вам Берлин «изнутри». После экскурсии было желание углубиться в какие-то факты, которые были затронуты во время прогулки.
    Рекомендую к посещению!:)

  • Ю
    Юлия
    21 марта 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
    читать дальше

    по которому я много раз ходила. Смотришь на город совершенно другими глазами. Моим не берлинским друзьям тоже было интересно. Игорь - очень эрудированный гид и хороший рассказчик! Рекомендую!

  • Э
    Элина
    23 декабря 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Очень интересная тема, действительно другой город. Знания гида необыкновенные. Спасибо большое. Побольше вашей команде таких грамотных людей.
  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Игорь отлично знает материал и с огромным кругозором. Отвечал на все вопросы. Было очень интересно.
    В результате экскурсия продолжилась почти 5 часов.)))
    Рекомендую.
  • Л
    Людмила
    12 сентября 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Уникальная экскурсия, насыщенная интересными и неизвестными фактами! После этого экскурса появилось желание многое почитать, посмотреть
    Уникальные немецкие и американские фильмы о
    читать дальше

    Берлине и берлинцах, полистать старые берлинские фотографии, «порыться» в воспоминаниях знаменитых людей побывавших в Берлине и так же влюблённых в него как и мой профессиональный гид Игорь и просто чудесный человек
    Рекомендую всем!

  • Н
    Наталия
    6 сентября 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    После этой экскурсии с Игорем, появилось ощущение что мы давно в Берлине и город знаком и понятен. Игорь любит город
    читать дальше

    и хорошо его знает, он раскрыл нам детали которые мы никогда бы не заметили и рассказал, то чего мы никогда бы не узнали. Можем с уверенностью порекомендовать эту экскурсию тем кто хочет познакомиться с городом ближе и ощутить себя в Берлине не как дома)

  • S
    Sergey
    27 июня 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Экскурсия очень понравилась. Мы действительно почувствовали Берлин, каким он был до войны. Игорь отличный экскурсовод. Мы получили от него огромное
    читать дальше

    количество новых и интересных фактов. Он также отличный рассказчик. Экскурсия длилась 4 часа вместо запланированных трех, но мы не чуствовали усталости, так это было интересно. Мы уже рекомендавали эту экскурсию нашим друзьям

  • S
    Svetlana
    30 мая 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Proguljalis po Berlinu s Igorem. Igor prekrasno razbiraetsja v teme, znajet namnogo bolshe info, chem na odnu ekskursiju, poetomu guljali
    читать дальше

    bolshe, bylo zutko interesno i ne hotelos zakanchivat. Objazatelno v sledujushij raz vospolzujemsja velikami, chtoby ohvatit pbolshe. Samoe glavnoe, on smog peredat koloritnuju, interesnuju, nasyshennuju razlichnymi sobytijami zizn v etom rajone v raznyje vremena. Ochen rekomenduju shodit na etu ekskursiju ili na drugije ekskursii Igorja

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Универмаг «Ка-Де-Ве»»

Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Универмаг «Ка-Де-Ве»" можно забронировать 4 экскурсии от 96 до 225 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
