П Петр Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Игорь удивительный рассказчик!!! Такая интересная информация, столько нового я узнала о месте, где часто останавливаюсь. Все было очень профессионально и интеллигентно. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую его теперь своим друзьям

Н Наталья Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Отличная экскурсия. Игорь поразил объёмом знаний. Очень интересно и познавательно рассказывал и по теме экскурсии и много другого. Очень советуем Игоря, как гида!

Е Елена Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Замечательная экскурсия!!! Спасибо!

P Polina Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Если кто-то, как я, обожает гидов, у которых так много есть, что сказать, что они жалеют, что время так быстро проходит - вам сюда. Спасибо огромное.

В Виталий Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Точно запомниться))!

Гид был настоящим профессионалом, читать дальше он интересно и доступно рассказывал об истории и культуре места.

Все было четко спланировано, не было никаких накладок.

Экскурсия прошла в дружеской и непринужденной обстановке.

Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний. Спасибо за прекрасную экскурсию! Экскурсия была просто замечательной! Нам очень понравилось. Мы увидели много уникальных мест, о которых раньше не знали.Гид был настоящим профессионалом,

Л Леонид Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Очень интересно и познавательно! 3 часа пролетели незаметно. Игорь показал "честную" берлинскую атмосферу и жизнь в одном из красивейши районов города.

А Анна Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Все супер,

С Соня Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.

Д Дмитрий Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Супер интересно

И Ирина Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу читать дальше прекрасно знает историю не только района, по которому водит экскурсию, но и всего Берлина, и Германии в целом. Он нас искренне поразил своими знаниями, приятной манерой общения и готовностью отвечать на любые вопросы. Мы готовы были ходить за ним еще пару часов и слушать все истории. Однозначно рекомендуем другим путешественникам. Благодаря Игорю захотелось узнать о городе больше, и мы планируем вернуться в Берлин еще не раз Экскурсия по Шёнебергу произвела впечатление и запомнится нам надолго. Гид начал вовремя, согласно договоренности, но остановиться было сложно, тк Игорь

О Ольга Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу читать дальше по городу с таким эрудированным человеком. Игорь рассказал не только о «заповедном» Шенеберге, но и об истории Берлина и Германии - заодно)

Его ответы на вопросы - отдельные лекции, которые продлили экскурсию на 1,5 часа. Спасибо! Уже хочется пройти с Игорем и по другим его маршрутам. До следующего приезда в Берлин! Очень содержательная экскурсия - для тех, кто не любит прогулок в толпе типа «посмотрите налево, посмотрите направо…» Очень интересно бродить

А Анна Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу читать дальше колоритное кафе, куда бы никогда не зашли сами) узнала новый для меня термин - «киц». Игорь - интересный рассказчик, который показывает вам Берлин «изнутри». После экскурсии было желание углубиться в какие-то факты, которые были затронуты во время прогулки.

Рекомендую к посещению!:) За те пол дня, что мы гуляли с Игорем, мы узнали много нового про Берлин и его жителей. Зашли в

Ю Юлия Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу читать дальше по которому я много раз ходила. Смотришь на город совершенно другими глазами. Моим не берлинским друзьям тоже было интересно. Игорь - очень эрудированный гид и хороший рассказчик! Рекомендую! Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,

Э Элина Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Очень интересная тема, действительно другой город. Знания гида необыкновенные. Спасибо большое. Побольше вашей команде таких грамотных людей.

С Сергей Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Игорь отлично знает материал и с огромным кругозором. Отвечал на все вопросы. Было очень интересно.

В результате экскурсия продолжилась почти 5 часов.)))

Рекомендую.

Л Людмила Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу

Уникальные немецкие и американские фильмы о читать дальше Берлине и берлинцах, полистать старые берлинские фотографии, «порыться» в воспоминаниях знаменитых людей побывавших в Берлине и так же влюблённых в него как и мой профессиональный гид Игорь и просто чудесный человек

Рекомендую всем! Уникальная экскурсия, насыщенная интересными и неизвестными фактами! После этого экскурса появилось желание многое почитать, посмотретьУникальные немецкие и американские фильмы о

Н Наталия Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу читать дальше и хорошо его знает, он раскрыл нам детали которые мы никогда бы не заметили и рассказал, то чего мы никогда бы не узнали. Можем с уверенностью порекомендовать эту экскурсию тем кто хочет познакомиться с городом ближе и ощутить себя в Берлине не как дома) После этой экскурсии с Игорем, появилось ощущение что мы давно в Берлине и город знаком и понятен. Игорь любит город

S Sergey Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу читать дальше количество новых и интересных фактов. Он также отличный рассказчик. Экскурсия длилась 4 часа вместо запланированных трех, но мы не чуствовали усталости, так это было интересно. Мы уже рекомендавали эту экскурсию нашим друзьям Экскурсия очень понравилась. Мы действительно почувствовали Берлин, каким он был до войны. Игорь отличный экскурсовод. Мы получили от него огромное