Магический сити-тур в Берлине

Это экскурсия-спектакль, экскурсия-сказка, во время которой вы не только услышите берлинские легенды, но и лично познакомитесь со старым мудрым фонарщиком, который станет вашим проводником во время прогулки. Экскурсия ⛳ проводится в формате театрального аудио-представления. Наш аудиотрек содержит неожиданные факты об историческом квартале и Берлине, а сопровождающие — фонарщик и другие персонажи — мимикой и жестами проиграют содержание этой сказочной прогулки.

Вы погуляете по месту, где когда-то зародилась рыбацкая деревушка под названием Берлин и дала жизнь нынешней столице Германии. Это не классическая программа, куда входят основные достопримечательности 🏛️ и рассказы о них. Прогулка 👣 с нашими героями откроет для вас легенды Николаифиртеля и страницы истории 📖 Берлина, о которых вы наверняка не слышали раньше.

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