  1. Германия
  2. Экскурсии

Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина

5
6 отзывов
Фаролеро Б.
Фаролеро Б. – Гид из Берлина
На этой театрализованной экскурсии-сказке вы побываете в историческом квартале Берлина Николайфиртель.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите достопримечательности 🏛️ старого города и погрузитесь в атмосферу историй и легенд, которые вы не услышите на обзорных экскурсиях.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €39 за человека

    Заказать экскурсию
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина

Что вы увидите

  • Исторический квартал Николайфиртель
Магический сити-тур в Берлине
Это экскурсия-спектакль, экскурсия-сказка, во время которой вы не только услышите берлинские легенды, но и лично познакомитесь со старым мудрым фонарщиком, который станет вашим проводником во время прогулки. Экскурсия ⛳ проводится в формате театрального аудио-представления. Наш аудиотрек содержит неожиданные факты об историческом квартале и Берлине, а сопровождающие — фонарщик и другие персонажи — мимикой и жестами проиграют содержание этой сказочной прогулки.
Вы погуляете по месту, где когда-то зародилась рыбацкая деревушка под названием Берлин и дала жизнь нынешней столице Германии. Это не классическая программа, куда входят основные достопримечательности 🏛️ и рассказы о них. Прогулка 👣 с нашими героями откроет для вас легенды Николаифиртеля и страницы истории 📖 Берлина, о которых вы наверняка не слышали раньше.

Вас ожидают:

  • ночные огни города
  • актёры в плащах и масках
  • глубокие и проникновенные истории
  • неожиданные звуки
  • запахи и вкусы
  • магические эффекты
  • странные находки
  • и прочие сюрпризы
  • Важно: Возможность проведения экскурсии 🧭 в даты, не указанные в календаре, обсуждаются с организаторами отдельно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Аудиооборудование
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, еда, напитки и др. )
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Место завершения
🏁 У ресторана Ephraim's
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фаролеро Б.
Фаролеро Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Берлине

Ежедневная прогулка по Берлину
20
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину
211 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прочувствовать характер Берлина
129
4 часа
Прочувствовать характер Берлина
154 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Влюбиться в Берлин за 3 часа
20
2.5 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа
136 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и получить полезные рекомендации
Понять Берлин за 2 часа
От 99
2 часа
Понять Берлин за 2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Первый день в Берлине
129
3 часа
Первый день в Берлине
61 отзыв
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Фотосессия в центре Берлина
130
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
54 отзыва
Увидеть все знаковые достопримечательности города за 2 часа и получить теплые фотографии на память