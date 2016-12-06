Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям

Исследуйте Дрезден в удобном для вас темпе! Этот тур с 22 различными остановками доставит вас ко всем

4.5
758 отзывов
В группе
до 100 чел.
Исследуйте Дрезден в удобном для вас темпе! Этот тур с 22 различными остановками доставит вас ко всем достопримечательностям, которые вы хотите увидеть.

Автобусы отправляются каждые 15–30 минут, и вы можете садиться и выходить в любое время.
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям
Исторический Дрезден: hop-on, hop-off тур по 22 достопримечательностям

Что вы увидите 🤩

  • Фрауэнкирхе в Дрездене
  • Цвингер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Садитесь и выходите столько, сколько хотите в течение всего дня
  2. Грейтесь на солнышке в автобусе с открытым верхом
  3. Полюбуйтесь исторической архитектурой Дрездена в стиле барокко
  4. Сопровождайте Дрезденских Ночных Стражей в их обходах
  5. Посетите самую красиво оформленную молочную ферму в мире
Познакомьтесь с Дрезденом, столицей земли Саксония. Дрезден, с любовью известный как «Флоренция на Эльбе» за его богатые коллекции произведений искусства, виды на реку и архитектуру в стиле барокко, является настоящей жемчужиной. Совершите экскурсию по этому историческому городу на эксклюзивном двухэтажном автобусе, садясь и садясь, когда вам нравится восхищаться уникальными памятниками культуры.
Ваше путешествие начинается на Театральной площади, недалеко от моста Августа. Решите сами, стоит ли совершать непрерывный 90-минутный тур по автобусу и выходить из него, чтобы насладиться великолепием города в удобном для вас темпе.
Ваш билет включает в себя различные достопримечательности и входные билеты в различные памятники Дрездена. Послушайте интересные истории о знаменитой Фрауэнкирхе, осматривая ее внешний вид.
Посетите "Pfunds Molkerei", самую красивую молочную ферму в мире. Посетите Дрезденские музеи Цвингера - ряд важных зданий в стиле барокко, которые изначально служили оранжереей. Еще одной достопримечательностью является посещение Шествия князей, огромная фреска, нарисованная на 23000 мейсенских фарфоровых плитках, самая большая в своем роде в мире, изображающая курфюрстов Саксонии верхом на лошади.
В солнечные дни вы поедете в автобусе с открытым верхом: тем лучше насладиться вдохновляющими видами на исторический Дрезден и Эльбу и сделать эти прекрасные сувенирные фотографии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на время мероприятия: Автобус
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Экскурсии доступны ежедневно с 09:30 до 22:00, каждые 15–30 минут. Если ваш тур начнется после 16:00, ваш билет будет действителен на следующий день. Дети до 14 лет проходят бесплатно, но должны быть в сопровождении взрослого
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
6 дек 2016
Dresden has so many fascinating places and so much history it can be overwhelming to know where to start. The hop on hop off bus goes around to 22 important sites and explains a bit about each in about 1 1/2 hours and then you can decide where you want to go and get off the bus when you want and then back on to go to another place. We enjoyed the tour. Dresden really needs a week to do it right. We will be back.
J
5 июня 2015
We did the walking tour in English with Grit. I've lived in Europe for the last 4 years and have done dozens of tours. Our tour with Grit was the best, no question. She was very open with her background growing up in Eastern Germany as well as very knowledgeable about everything we looked at. There was not a single thing I asked about that she didn't have a very well-researched answer for. She's so passionate at her job- she ended up spending an extra hour with us so that she could explain things more deeply. I'm not easily impressed but her commitment and depth of knowledge blew me away!
R
7 фев 2014
One suggestion: on other hop-on-hop-off tours all languages, including the native language of the country, were heard through earphones. No other native language (Spain, France, Belgium) came over the loud speaker as German was projected in Dresden. While we found the tour good, we would be reluctant to recommend it to non German speaking friends. The loudspeaker interferes with the audio of the earphones. Everyone should have earphones!
Ещё 755 отзывов

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