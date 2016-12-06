Познакомьтесь с Дрезденом, столицей земли Саксония. Дрезден, с любовью известный как «Флоренция на Эльбе» за его богатые коллекции произведений искусства, виды на реку и архитектуру в стиле барокко, является настоящей жемчужиной. Совершите экскурсию по этому историческому городу на эксклюзивном двухэтажном автобусе, садясь и садясь, когда вам нравится восхищаться уникальными памятниками культуры.

Ваше путешествие начинается на Театральной площади, недалеко от моста Августа. Решите сами, стоит ли совершать непрерывный 90-минутный тур по автобусу и выходить из него, чтобы насладиться великолепием города в удобном для вас темпе.

Ваш билет включает в себя различные достопримечательности и входные билеты в различные памятники Дрездена. Послушайте интересные истории о знаменитой Фрауэнкирхе, осматривая ее внешний вид.

Посетите "Pfunds Molkerei", самую красивую молочную ферму в мире. Посетите Дрезденские музеи Цвингера - ряд важных зданий в стиле барокко, которые изначально служили оранжереей. Еще одной достопримечательностью является посещение Шествия князей, огромная фреска, нарисованная на 23000 мейсенских фарфоровых плитках, самая большая в своем роде в мире, изображающая курфюрстов Саксонии верхом на лошади.

В солнечные дни вы поедете в автобусе с открытым верхом: тем лучше насладиться вдохновляющими видами на исторический Дрезден и Эльбу и сделать эти прекрасные сувенирные фотографии.