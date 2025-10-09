Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Завтра в 10:00
11 окт в 11:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Завтра в 08:30
11 окт в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пивные традиции Дюссельдорфа: от монастырей до современных пивоварен
Погрузитесь в мир дюссельдорфского пива, пройдя по аутентичным пивоварням города. Узнайте секреты пивоварения и истории местных достопримечательностей
Начало: На Burgplatz
Завтра в 12:00
11 окт в 12:00
от €160 за всё до 10 чел.
