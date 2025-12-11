Индивидуальная
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
15 дек в 08:30
16 дек в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
15 дек в 08:00
16 дек в 08:30
€150 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€152
€160 за всё до 5 чел.
