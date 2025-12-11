Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Гамбурге на русском языке, цены от €150, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 42 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по эпохам Гамбурга Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности Начало: Перед ратушей Гамбурга €150 за всё до 2 чел. На пароме 2.5 часа 5 отзывов Водная прогулка Вдоль Эльбы - пешком и на пароме Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken €150 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 5% 65 отзывов Билеты Добро пожаловать в Гамбург Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас €152 €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Гамбурга

