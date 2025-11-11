Шедевры кладбищенской скульптуры разных эпох, необарочная архитектура, тенистые тропинки и развесистые могучие деревья — на этой прогулке вас ждёт гениальное сочетание рукотворной и природной красоты.
Мы рассмотрим памятники и мавзолеями, поговорим о судьбах известных гармбуржцев и обсудим особенности немецкой погребальной культуры в прошлом, настоящем и будущем.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Самый большой парк-некрополь в мире. Извилистые аллеи, живописные пруды и скульптуры среди старинных деревьев — уникальное сочетание природы, искусства и истории
- Величественные и трогательные, монументальные и утончённые надгробия, которые создавали самые известные архитекторы и скульпторы Гамбурга
- Часовни и мавзолеи, в том числе самый большой мавзолей Северной Германии — гробницу барона фон Шрёдера
- Исторический крематорий Фрица Шумахера в стиле кирпичного экспрессионизма
- Памятник жертвам концлагерей — пронзительное место памяти, напоминающее о бесчеловечности нацизма и мужестве выживших
А также:
- Могилу Альберта Баллина — легендарного директора судоходной компании HAPAG. Он превратил Гамбург в «ворота в Новый Свет» и изобрёл круиз как вид отдыха
- Современный мавзолей Ф. К. Гундлаха — культового модного и портретного фотографа, чьи кадры для рекламы и модных журналов Германии стали иконой стиля 20 века
- Могилу Карла Чилингаряна — человека, сделавшего растворимый кофе любимым напитком немцев в послевоенной Германии
- Могилу Карла Хагенбека — основателя гамбургского зоосада «Хагенбек» — первого в мире зоопарка без клеток, где животные до сих пор содержатся в открытых вольерах
Я расскажу, как развивалась погребальная культура в Германии со Средних веков до наших дней и почему она стала нематериальным достоянием страны. Также мы обсудим, с какими сложностями сталкивается похоронный и кладбищенский бизнес — и как самое большое парковое кладбище в мире пытается заново себя придумать.
Организационные детали
- Программа 14+
- Прогулка довольно продолжительная (5 км, около 3 часов). Большая часть маршрута проходит по неасфальтированным парковым дорожкам
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Ohlsdorf
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Провела экскурсии для 255 туристов
Я живу в Гамбурге с 2010 года. До сих пор учусь любить местный климат, слишком часто перекусываю булочками с корицей и по-прежнему замираю в восхищении, когда в порт входит очередной
