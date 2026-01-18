Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Кёльне на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На велосипеде 2 часа 2 отзыва Индивидуальная Через 2000 лет: велотур по Кёльну Увидеть лучшее в городе, который построили гномы Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом от €15 за человека Пешая 1.5 часа 1 отзыв Квест до 6 чел. «Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида) Самостоятельно пройти по местам реальных преступлений и заодно познакомиться с городскими локациями Начало: У Кёльнского собора €20 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Квест до 6 чел. Квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра» Вас ждёт уникальная возможность исправить ошибки прошлого, разгадывая загадки Кёльна. Откройте для себя тайны и легенды, которые скрывает этот город Начало: На площади Alter Markt €180 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Кёльна

