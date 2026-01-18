Индивидуальная
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
Увидеть лучшее в городе, который построили гномы
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €15 за человека
Квест
до 6 чел.
«Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида)
Самостоятельно пройти по местам реальных преступлений и заодно познакомиться с городскими локациями
Начало: У Кёльнского собора
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€20 за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра»
Вас ждёт уникальная возможность исправить ошибки прошлого, разгадывая загадки Кёльна. Откройте для себя тайны и легенды, которые скрывает этот город
Начало: На площади Alter Markt
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
