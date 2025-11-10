Индивидуальная экскурсия по Мюнхену предлагает уникальную возможность изучить исторические места, связанные с Адольфом Гитлером и нацистской партией.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические места
- 🕵️ Углублённое изучение
- 📜 Факты и события
- 🎯 Понимание истории
Лучшее время для посещения
Экскурсия подходит для посещения в любое время года, так как проходит на автомобиле и включает в себя посещение исторических мест, которые не зависят от погодных условий. Независимо от месяца, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу прошлого и узнать больше о событиях, изменивших мир.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Шеллингштрассе
- Одеонсплац
- Кёнигсплац
- Хофбройхауз
Описание экскурсии
Отправимся по следам Адольфа Гитлера — скромного копировальщика открыток с видами Мюнхена, снимавшего небольшую меблированную комнату в районе вокзала.
Сначала — на Шеллингштрассе: улицу, которая сыграла ключевую роль в становлении нацистской партии. В здешних пивных зародился национал-социализм, в фотоателье Хоффмана создавался культ фюрера и здесь же Гитлер встретил свою будущую жену — Еву Браун.
Далее посетим локации, которые стали символами нацистской власти:
- место первого публичного выступления Гитлера
- знаменитый Хофбройхауз, где была провозглашена программа ДАП, ставшая основой для НСДАП
- печально известную Одеонсплац, где произошёл неудачный путч 1923 года
- так называемый Коричневый центр города — район, в котором располагались десятки партийных организаций
Завершим экскурсию на Кёнигсплац — центральном месте партийного культа и нацистской власти. Здесь находятся бывшая резиденция Гитлера, бывшее административное здание НСДАП, а также фундаменты храмов чести.
Обсудим:
- как Мюнхен, который до Первой мировой именовали городом муз, превратился в арену ожесточённого противостояния радикальных течений
- как неприметному человеку без прошлого удалось создать и возглавить одно из самых мрачных движений в истории человечества
Организационные детали
- 18+
- Экскурсия проходит на автомобиле бизнес-класса Lexus ES 300h
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азер — ваш гид в Мюнхене
История для меня — не абстрактные даты, а следы прошлого, которые можно увидеть, почувствовать, потрогать. Особенно меня увлекает период нацизма и Второй мировой: здесь, в самом сердце Баварии, история говорит с тобой на каждом шагу, заставляя задуматься о судьбах людей и уроках прошлого.Задать вопрос
