Индивидуальная экскурсия по Мюнхену предлагает уникальную возможность изучить исторические места, связанные с Адольфом Гитлером и нацистской партией.Участники посетят Шеллингштрассе, где зародился национал-социализм, Одеонсплац, место неудачного путча 1923 года, и Кёнигсплац,

бывший центр нацистской власти. Обсуждение охватывает превращение Мюнхена из города муз в арену радикальных течений и восхождение Гитлера к власти. Экскурсия проводится на автомобиле бизнес-класса, что обеспечивает комфорт и удобство для всех участников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия подходит для посещения в любое время года, так как проходит на автомобиле и включает в себя посещение исторических мест, которые не зависят от погодных условий. Независимо от месяца, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу прошлого и узнать больше о событиях, изменивших мир.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.