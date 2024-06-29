2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
13 авг в 14:00
14 авг в 14:00
€140 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Октоберфест: пиво и не только
Добро пожаловать на Октоберфест! Погрузитесь в атмосферу баварского праздника, узнайте о культуре пивоварения и насладитесь местными традициями
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
15 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
Завтра в 15:00
13 авг в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei29 июня 2024Владимир интересный рассказчик, мне было очень интересно
- ВВероника27 июля 2023Большое спасибо Ирене за прекрасную динамичную экскурсию полную интересных историй. Узнали для себя много нового о Мюнхене и Германии в целом
- OOlha9 января 2023Самый лучший гид. Было очень интересно и взрослым и детям подросткам. Однозначно рекомендую.
- ИИван9 октября 2022Взяли аж три экскурсии, все отлично, только имейте ввиду что экскурсию будет вести другой человек. Но, повторюсь, все понравилось.
- ААлексей23 сентября 2022Лучший экскурсовод на свете! Можете не сомневаться, 100% не будете разочарованы выбором)
- VValeria21 октября 2020Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.
- ВВасилий и Марина24 декабря 2019Экскурсия для тех кто уже знает центр этого города. Это немного другой Мюнхен. Обычнее и реальнее для живущих тут людей. Парки и виллы. Трамваи и улочки для своих. Владимир может ответить на вопросы и показать вам Баварию. Оттенки и классику.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нескучные экскурсии»
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