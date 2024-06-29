A Andrei По историческим кварталам Мюнхена на трамвае Владимир интересный рассказчик, мне было очень интересно

В Вероника Легенды и мифы Старого Мюнхена Большое спасибо Ирене за прекрасную динамичную экскурсию полную интересных историй. Узнали для себя много нового о Мюнхене и Германии в целом

O Olha Легенды и мифы Старого Мюнхена Самый лучший гид. Было очень интересно и взрослым и детям подросткам. Однозначно рекомендую.

И Иван Октоберфест: пиво и не только Взяли аж три экскурсии, все отлично, только имейте ввиду что экскурсию будет вести другой человек. Но, повторюсь, все понравилось.

А Алексей Легенды и мифы Старого Мюнхена Лучший экскурсовод на свете! Можете не сомневаться, 100% не будете разочарованы выбором)

V Valeria Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.