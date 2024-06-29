Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Мюнхене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Пешая
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
160 за всё до 7 чел.
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
На трамвае
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
13 авг в 14:00
14 авг в 14:00
140 за всё до 10 чел.
Октоберфест: пиво и не только
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Октоберфест: пиво и не только
Добро пожаловать на Октоберфест! Погрузитесь в атмосферу баварского праздника, узнайте о культуре пивоварения и насладитесь местными традициями
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
15 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
Завтра в 15:00
13 авг в 08:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    29 июня 2024
    По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
    Владимир интересный рассказчик, мне было очень интересно
  • В
    Вероника
    27 июля 2023
    Легенды и мифы Старого Мюнхена
    Большое спасибо Ирене за прекрасную динамичную экскурсию полную интересных историй. Узнали для себя много нового о Мюнхене и Германии в целом
  • O
    Olha
    9 января 2023
    Легенды и мифы Старого Мюнхена
    Самый лучший гид. Было очень интересно и взрослым и детям подросткам. Однозначно рекомендую.
  • И
    Иван
    9 октября 2022
    Октоберфест: пиво и не только
    Взяли аж три экскурсии, все отлично, только имейте ввиду что экскурсию будет вести другой человек. Но, повторюсь, все понравилось.
  • А
    Алексей
    23 сентября 2022
    Легенды и мифы Старого Мюнхена
    Лучший экскурсовод на свете! Можете не сомневаться, 100% не будете разочарованы выбором)
  • V
    Valeria
    21 октября 2020
    Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
    Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.
  • В
    Василий и Марина
    24 декабря 2019
    По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
    Экскурсия для тех кто уже знает центр этого города. Это немного другой Мюнхен. Обычнее и реальнее для живущих тут людей. Парки и виллы. Трамваи и улочки для своих. Владимир может ответить на вопросы и показать вам Баварию. Оттенки и классику.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Легенды и мифы Старого Мюнхена
  2. По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
  3. Октоберфест: пиво и не только
  4. Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
  5. Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 167. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 27 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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