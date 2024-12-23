Мюнхенское шествие крампусов ежегодно привлекает сотни зрителей, но в толпе бывает сложно разглядеть удивительных героев и их оригинальные костюмы.
Мы отправимся не в туристический центр, а на окраину Мюнхена или даже за город, туда, где в этот день звенят колокольчики и стучат бубны. Вы увидите интересных существ из христианских и языческих легенд и узнаете их историю.
Описание экскурсии
Крампусы (рождественские черти) представляют христианскую традицию альпийского региона. Но это только один тип персонажей. Я же хочу познакомить вас с шествиями перхтов — добрых и злых представителей языческой культуры.
Я расскажу, кем же являются герои праздника, какой у них характер и зачем они предстают перед зрителями. У каждого шествия могут быть свои персонажи, заранее их список неизвестен.
Мы будем наблюдать и, вероятнее всего, сопровождать процессию. Иногда её участники останавливаются и исполняют «ритуальные» танцы. Вы можете сделать отличные фотографии, в том числе и селфи с актёрами. А соприкосновение с незнакомой и загадочной культурой оставит незабываемые впечатления.
Организационные детали
- Прогулка может состояться до первых чисел января преимущественно в пятницу, субботу или воскресенье, во второй половине дня (именно в это время можно застать праздничные шествия)
- Из города едем на общественном транспорте, поэтому понадобится проездной билет. Его стоимость не входит в стоимость экскурсии
- Я бы не рекомендовала эту прогулку людям с ограниченной подвижностью — по пути нет скамеек, чтобы отдохнуть
- Я ищу клубы, представляющие дружелюбные характеры, ищу для путешественников радостные и добрые впечатления. Поэтому экскурсия подходит и для детей: их здесь никто не обидит
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нелли — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 543 туристов
Я коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия. Уже несколько лет с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии и сопровождаю путешественников в качестве переводчика. Кроме истории Баварии, увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой — заметить необычное в обыденном. «Выращиваю» четверых детей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Oleg
24 дек 2024
Запоминающаяся поездка!
Мы не ожидали увидеть такое захватывающее зрелище!
Карнавальное шествие проходило уже в темноте, с факелами. Очень интересные маски!
Нелли - молодец! Нашла такой яркий праздник, интересно объяснила его корни и сегодняшнее отношение к нему.
Очень рекомендуем!
Входит в следующие категории Мюнхена
