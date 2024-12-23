Мюнхенское шествие крампусов ежегодно привлекает сотни зрителей, но в толпе бывает сложно разглядеть удивительных героев и их оригинальные костюмы. Мы отправимся не в туристический центр, а на окраину Мюнхена или даже за город, туда, где в этот день звенят колокольчики и стучат бубны. Вы увидите интересных существ из христианских и языческих легенд и узнаете их историю.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Крампусы (рождественские черти) представляют христианскую традицию альпийского региона. Но это только один тип персонажей. Я же хочу познакомить вас с шествиями перхтов — добрых и злых представителей языческой культуры.

Я расскажу, кем же являются герои праздника, какой у них характер и зачем они предстают перед зрителями. У каждого шествия могут быть свои персонажи, заранее их список неизвестен.

Мы будем наблюдать и, вероятнее всего, сопровождать процессию. Иногда её участники останавливаются и исполняют «ритуальные» танцы. Вы можете сделать отличные фотографии, в том числе и селфи с актёрами. А соприкосновение с незнакомой и загадочной культурой оставит незабываемые впечатления.

Организационные детали