Встречаем Новый Год 2026 в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2026» в Мюнхене на русском языке, цены от €120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
Увидеть костюмированное шествие и разобраться в его персонажах - из Мюнхена
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 7 чел.
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена
Отыскать праздник на ярмарках, услышать о традициях баварцев и попутно осмотреть главное в городе
Начало: Мариенплатц
«🎅 Мариенплатц, главная ёлка и немецкий дед МорозМы встретимся на центральной площади Мюнхена»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€120 за всё до 5 чел.
Рождественский Мюнхен: прогулка с дегустацией
Пешая
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Мюнхен: прогулка с дегустацией
Полюбоваться красотой города, узнать об истории праздника и угоститься выпечкой
Начало: На Одеонплатц
«Там, где начинается настоящее баварское Рождество»
28 ноя в 09:30
29 ноя в 09:00
€171€180 за всё до 6 чел.

