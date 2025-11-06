Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Мюнхене на русском языке, цены от €120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество? Увидеть костюмированное шествие и разобраться в его персонажах - из Мюнхена €120 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена Отыскать праздник на ярмарках, услышать о традициях баварцев и попутно осмотреть главное в городе Начало: Мариенплатц «🎅 Мариенплатц, главная ёлка и немецкий дед МорозМы встретимся на центральной площади Мюнхена» €120 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 5% Индивидуальная до 6 чел. Рождественский Мюнхен: прогулка с дегустацией Полюбоваться красотой города, узнать об истории праздника и угоститься выпечкой Начало: На Одеонплатц «Там, где начинается настоящее баварское Рождество» €171 €180 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Мюнхена

Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке.