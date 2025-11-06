Индивидуальная
до 7 чел.
Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
Увидеть костюмированное шествие и разобраться в его персонажах - из Мюнхена
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена
Отыскать праздник на ярмарках, услышать о традициях баварцев и попутно осмотреть главное в городе
Начало: Мариенплатц
«🎅 Мариенплатц, главная ёлка и немецкий дед МорозМы встретимся на центральной площади Мюнхена»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€120 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Мюнхен: прогулка с дегустацией
Полюбоваться красотой города, узнать об истории праздника и угоститься выпечкой
Начало: На Одеонплатц
«Там, где начинается настоящее баварское Рождество»
28 ноя в 09:30
29 ноя в 09:00
€171
€180 за всё до 6 чел.
