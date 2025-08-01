Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Мюнхене

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Мюнхене на русском языке, цены от €120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
4 янв в 09:00
5 янв в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
На поезде
7 часов
104 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 7 чел.
Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
Увидеть костюмированное шествие и разобраться в его персонажах - из Мюнхена
6 янв в 10:00
7 янв в 12:00
€120 за всё до 7 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
На машине
3.5 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€181€190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    Дата посещения: 23 июля 2025
    Хотим поблагодарить Анну за чудесную экскурсию по Мюнхену. С одной стороны легкое общение с гидом, обмен мнениями, шутками, с другой стороны много интересной новой неперегруженной датами и фамилиями информацией. Остались очень яркие впечатления. Обязательно порекомендуем друзьям.
  • А
    Ал-Хилли
    2 декабря 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    Замечательная экскурсия, мы много увидели и узнали. Анна приятная и легкая в общении, знает ответ на любой вопрос) Удобно, что половина экскурсии проходит на автомобиле! Помогает сэкономить силы) Машина удобная и чистая. Спасибо!
  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    Большое спасибо Анне. Экскурсия была очень интересной и приятной. Анна много знает и очень интересно рассказывает. Будто бы гуляли с
    хорошей знакомой, легко и непринужденно. Также приятно было прокатиться не Тесле. Благодаря этому успели захватить локации, которые не осилили бы пешком. Экскурсию однозначно рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    29 ноября 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    Несмотря на сырую погоду экскурсия по Мюнхену была приятной. Сочетание пешей и автомобильной программы расширило возможность узнать город поближе. Спасибо Анне за знакомство с городом и рекомендации по музеям.
  • Ж
    Жасур
    11 ноября 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    👍
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    Мы были очень рады, что выбрали Анну нашим гидом по Мюнхену. Сначала мы гуляли по центру города пешком и иногда
    заходили в забавные не туристические места. Экскурсия продолжалась на машине Тesla. Всё это время Анна, с огромным энтузиазмом рассказывала нам историю Мюнхена и Баварии.
    Анна спасибо вам за замечательную экскурсию!

  • В
    Вадим
    2 сентября 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    Искренняя благодарность гиду Анне! Это было великолепно. За 3.5 часа она смогла влюбить нас в Мюнхен. Пешеходная экскурсия по центру,
    интересный и содержательный экскурс в историю, емко, но без нагромождения лишних дат и цифр. У нас был один свободный вечер и мы увидели и услышали чуть больше, чем ожидали. Настоятельно рекомендую.

  • Л
    Леонид
    1 августа 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    "Отличная экскурсия с Анной – по Мюнхену пешком и на Тесла
    Анна — супер-гид! Умная, лёгкая в общении и очень вовлечённая.
    За пару часов показала не только главные достопримечательности Мюнхена, но и уютные уголки, которые сами бы не нашли. Всё с интересными историческими фактами
    - очень познавательно.
    А поездка на Тесле после прогулки — просто чудо! Удобно, современно и с отличными видами на город. Настоящий микс культуры и комфорта. Очень рекомендую! ⭐⭐⭐⭐⭐

  • Г
    Галина
    20 июля 2025
    По Мюнхену - пешком и на Tesla
    Благодарим Анну за интересную экскурсию! Всё понравилось: и сама информация, и подача материала, и грамотная речь, и маршрут, и ответы
    на наши вопросы, и возможность подстроиться под наши пожелания.
    Много увидели на автомобильной части экскурсии, много прошли пешком, но для меня это не было утомительно.
    С удовольствием рекомендую Анну и данную экскурсию другим гостям города Мюнхен.

  • O
    Oleg
    24 декабря 2024
    Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
    Запоминающаяся поездка!
    Мы не ожидали увидеть такое захватывающее зрелище!
    Карнавальное шествие проходило уже в темноте, с факелами. Очень интересные маски!
    Нелли - молодец! Нашла такой яркий праздник, интересно объяснила его корни и сегодняшнее отношение к нему.
    Очень рекомендуем!
    Запоминающаяся поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Легенды и мифы Старого Мюнхена
  2. Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
  3. Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
  4. По Мюнхену - пешком и на Tesla
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мариенплац
  3. Новая ратуша
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Нойшванштайн
  7. Церковь Святого Михаила
  8. Пивной ресторан Хофбройхаус
  9. Рынок Виктуалиенмаркт
  10. Английский сад
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 320 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 139 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль