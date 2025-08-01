Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
4 янв в 09:00
5 янв в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Под бубны и колокольчики. Солнцеворот или Рождество?
Увидеть костюмированное шествие и разобраться в его персонажах - из Мюнхена
6 янв в 10:00
7 янв в 12:00
€120 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€181
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 августа 2025По Мюнхену - пешком и на TeslaДата посещения: 23 июля 2025Хотим поблагодарить Анну за чудесную экскурсию по Мюнхену. С одной стороны легкое общение с гидом, обмен мнениями, шутками, с другой стороны много интересной новой неперегруженной датами и фамилиями информацией. Остались очень яркие впечатления. Обязательно порекомендуем друзьям.
- ААл-Хилли2 декабря 2025Замечательная экскурсия, мы много увидели и узнали. Анна приятная и легкая в общении, знает ответ на любой вопрос) Удобно, что половина экскурсии проходит на автомобиле! Помогает сэкономить силы) Машина удобная и чистая. Спасибо!
- ООльга1 декабря 2025Большое спасибо Анне. Экскурсия была очень интересной и приятной. Анна много знает и очень интересно рассказывает. Будто бы гуляли с
- ТТатьяна29 ноября 2025Несмотря на сырую погоду экскурсия по Мюнхену была приятной. Сочетание пешей и автомобильной программы расширило возможность узнать город поближе. Спасибо Анне за знакомство с городом и рекомендации по музеям.
- ЖЖасур11 ноября 2025👍
- ООльга13 октября 2025Мы были очень рады, что выбрали Анну нашим гидом по Мюнхену. Сначала мы гуляли по центру города пешком и иногда
- ВВадим2 сентября 2025Искренняя благодарность гиду Анне! Это было великолепно. За 3.5 часа она смогла влюбить нас в Мюнхен. Пешеходная экскурсия по центру,
- ЛЛеонид1 августа 2025"Отличная экскурсия с Анной – по Мюнхену пешком и на Тесла
Анна — супер-гид! Умная, лёгкая в общении и очень вовлечённая.
- ГГалина20 июля 2025Благодарим Анну за интересную экскурсию! Всё понравилось: и сама информация, и подача материала, и грамотная речь, и маршрут, и ответы
- OOleg24 декабря 2024Запоминающаяся поездка!
Мы не ожидали увидеть такое захватывающее зрелище!
Карнавальное шествие проходило уже в темноте, с факелами. Очень интересные маски!
Нелли - молодец! Нашла такой яркий праздник, интересно объяснила его корни и сегодняшнее отношение к нему.
Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 320 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 139 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль