  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау

Владимир С.
Владимир С. – Гид из Мюнхена
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по Альгойским Альпам, во время которой вы увидите замки 🏰 баварских королей – белоснежный Нойшванштайн и неоготический Хоэншвангау, а также посетите деревню мастеров Обераммергау, бенедиктинский монастырь в Эттале и церковь ⛪ пилигримов в Висе.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-13 человек

  • €430 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау
Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау

Что вы увидите

  • Нойшванштайн
  • Хоэншвангау
  • Церковь Вискирхе
  • Деревня Обераммергау
  • Монастырь Этталь
Поездка в Альгойские Альпы с посещением замка Нойшванштайн является визитной карточкой экскурсионной программы по Баварии. Мы хотим предложить вариант программы, который позволит основательно, без спешки посетить и сравнить замки 🏰 Хоэншвангау и Нойшванштайн. Интерес к личности и деятельности баварского короля Людвига II со временем только возрастает, как сориентироваться в современном потоке информации, что является подлинными фактами в его биографии, а что можно считать только предположениями.
В рамках данной экскурсии 🧭 мы также посетим деревню Обераммергау, увидим знаменитую паломническую церковь ⛪ в Висе и бенедиктинский монастырь в селе Этталь.
Важный момент: Посещение замка Нойшванштайн в настоящее время возможно организовать при наличии резервации. Просьба бронировать экскурсию ⛳ заблаговременно, минимум за неделю.
Что входит
  • услуги гида
  • комфортабельный автобус или микроавтобус
Что не входит
  • входные билеты в замки с резервационным сбором
  • обед
  • автобус для подъёма к замку Нойшвантайн
Начало
🚩 München, Hauptbahnhof, Gleis 26.
Место завершения
🏁 München, Hauptbahnhof
Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау
Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау
Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау
Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау
Путешествие в сказочный мир Людвига II: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир С.
Владимир С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Мюнхене

Роскошные замки Баварии
80
11 часов
Роскошные замки Баварии
183 отзыва
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
70
2 часа
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
142 отзыва
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Первый день в Мюнхене
От 90
3 часа
Первый день в Мюнхене
81 отзыв
Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии
Мюнхен глазами местных
130
3.5 часа
Мюнхен глазами местных
71 отзыв
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Замки баварских королей
260
11 часов
Замки баварских королей
59 отзывов
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
80
11 часов
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
52 отзыва