Поездка в Альгойские Альпы с посещением замка Нойшванштайн является визитной карточкой экскурсионной программы по Баварии. Мы хотим предложить вариант программы, который позволит основательно, без спешки посетить и сравнить замки 🏰 Хоэншвангау и Нойшванштайн. Интерес к личности и деятельности баварского короля Людвига II со временем только возрастает, как сориентироваться в современном потоке информации, что является подлинными фактами в его биографии, а что можно считать только предположениями.
В рамках данной экскурсии 🧭 мы также посетим деревню Обераммергау, увидим знаменитую паломническую церковь ⛪ в Висе и бенедиктинский монастырь в селе Этталь.
Важный момент: Посещение замка Нойшванштайн в настоящее время возможно организовать при наличии резервации. Просьба бронировать экскурсию ⛳ заблаговременно, минимум за неделю.
Что входит
услуги гида
комфортабельный автобус или микроавтобус
Что не входит
входные билеты в замки с резервационным сбором
обед
автобус для подъёма к замку Нойшвантайн
Начало
🚩 München, Hauptbahnhof, Gleis 26.
Место завершения
🏁 München, Hauptbahnhof
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.