Поездка в Альгойские Альпы с посещением замка Нойшванштайн является визитной карточкой экскурсионной программы по Баварии. Мы хотим предложить вариант программы, который позволит основательно, без спешки посетить и сравнить замки 🏰 Хоэншвангау и Нойшванштайн. Интерес к личности и деятельности баварского короля Людвига II со временем только возрастает, как сориентироваться в современном потоке информации, что является подлинными фактами в его биографии, а что можно считать только предположениями.

В рамках данной экскурсии 🧭 мы также посетим деревню Обераммергау, увидим знаменитую паломническую церковь ⛪ в Висе и бенедиктинский монастырь в селе Этталь.

Важный момент: Посещение замка Нойшванштайн в настоящее время возможно организовать при наличии резервации. Просьба бронировать экскурсию ⛳ заблаговременно, минимум за неделю.