Vladimir проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда природа Баварии расцветает, а погода способствует комфортным прогулкам. В это время вы сможете насладиться живописными видами и тишиной. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, Альпы привлекают любителей зимних видов спорта, но некоторые маршруты могут быть закрыты из-за снега.

Представьте себе мир, где каждый поворот дороги открывает новую страницу из сказки.В этой экскурсии из Мюнхена вас ждет не просто путешествие, а погружение в историю и культуру Баварии.Вы увидите озера,

о которых мечтали великие художники, подниметесь на фуникулере для захватывающих видов на Альпы, исследуете горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен и посетите бенедиктинский монастырь Этталь. В деревне Обераммергау вас встретит уникальное искусство люфтмалерай, а замок Линдерхоф откроет тайны короля Людвига II. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с душой Баварии, ее историей и природой

Описание экскурсии

Вдохновляющая природа Баварских Альп

Поездка начнется с посещения каскада озёр, где многие художники и композиторы находили источники для вдохновения: Рихард Штраус, Василий Кандинский, Франц Марк. Здесь пока нет массового иностранного туризма — поднявшись на фуникулере на гору Херцогштанд, вы сможете насладиться тишиной и видами на завораживающую гладь озера Вальхензее. Я проведу вас по местам, где любил гулять Людвиг II, покажу хижину, где он порой останавливался. И это поможет вам лучше понять особенный внутренний мир короля-создателя многих удивительных замков и дворцов Баварии.

Горнолыжный Гармиш-Партенкирхен и бенедиктинский монастырь Этталь

В городке Гармиш-Партенкирхен поговорим о знаменитых спортивных объектах и лыжном трамплине — одном из крупнейших в Европе. Затем в обители, основанной в 14 веке, вы услышите об одном из самых больших церковно-образовательных центров католического мира. На территории монастыря посетите выдающуюся барочную церковь, а также сможете попробовать монастырское пиво, или прославленные ликёры и настойки из Этталя.

Колоритная деревня Обераммергау

Здесь вы познакомитесь с историей мистерий — постановок на религиозную тему, ведущих начало с середины 17 века и продолжающихся до сих пор, привлекая миллион человек со всего мира. Кроме того, я расскажу об истоках традиции украшения фасадов домов в технике люфтмалерай, которая стала визитной карточкой всей Баварии. И о местных резчиках по дереву, работы которых вы сможете рассмотреть в ремесленных мастерских и сувенирных магазинах.

Линдерхоф — мир короля Людвига II

Первое, что производит впечатление, — невероятно красивые места, в которых «притаился» один из шедевров баварского правителя. Вы узнаете о зарождении идеи строительства замка и о том, как в изящном стиле рококо и восточных сказок, героях вагнеровских опер и регулярных французских парках отразилась душа Людвига II. А прогулка по территории Линдерхофа подарит встречу с новыми пейзажами альпийского предгорья.

Организационные детали