Vladimir проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена

Неизведанные природные места Баварии, аутентичные деревушки, знаковый монастырь и шедевр Людвига II

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
Вы откроете нетуристические озера в горах, где черпали вдохновение великие мастера.

Познакомитесь с исконными традициями региона и побываете на родине стиля люфтмалерай, визитной карточки баварских фасадов.

А также пройдете любимыми тропами Людвига II, осмотрите один из его главных замков и попробуете понять душу короля-мечтателя.
430 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке Мюнхена
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Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена

Что вас ожидает

Вдохновляющая природа Баварских Альп
Поездка начнется с посещения каскада озёр, где многие художники и композиторы находили источники для вдохновения: Рихард Штраус, Василий Кандинский, Франц Марк. Здесь пока нет массового иностранного туризма — поднявшись на фуникулере на гору Херцогштанд, вы сможете насладиться тишиной и видами на завораживающую гладь озера Вальхензее. Я проведу вас по местам, где любил гулять Людвиг II, покажу хижину, где он порой останавливался. И это поможет вам лучше понять особенный внутренний мир короля-создателя многих удивительных замков и дворцов Баварии.

Душевный Миттенвальд и горнолыжный Гармиш-Партенкирхен
Путешествие продолжится в красивом регионе, который часто называют душой Баварии. Проезжая мимо аккуратных домиков — настоящих произведений искусства, — вы узнаете о бережно хранимых традициях, особенностях баварской культуры и языковых различиях в Германии. А в городке Гармиш-Партенкирхен поговорим о знаменитых спортивных объектах и лыжном трамплине — одном из крупнейших в Европе.

Бенедиктинский монастырь Этталь
В обители, основанной в 14 веке, вы услышите об одном из самых больших церковно-образовательных центров католического мира. На территории монастыря посетите выдающуюся барочную церковь, а также сможете попробовать монастырское пиво, или прославленные ликёры и настойки из Этталя.

Колоритная деревня Обераммергау
Здесь вы познакомитесь с историей мистерий — постановок на религиозную тему, ведущих начало с середины 17 века и продолжающихся до сих пор, привлекая миллион человек со всего мира. Кроме того, я расскажу об истоках традиции украшения фасадов домов в технике люфтмалерай, которая стала визитной карточкой всей Баварии. И о местных резчиках по дереву, работы которых вы сможете рассмотреть в ремесленных мастерских и сувенирных магазинах.

Линдерхоф — мир короля Людвига II
Первое, что производит впечатление, — невероятно красивые места, в которых «притаился» один из шедевров баварского правителя. Вы узнаете о зарождении идеи строительства замка и о том, как в изящном стиле рококо и восточных сказок, героях вагнеровских опер и регулярных французских парках отразилась душа Людвига II. А прогулка по территории Линдерхофа подарит встречу с новыми пейзажами альпийского предгорья.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты в замок и билеты на фуникулёр оплачиваются на месте самостоятельно. Посещение дворца и парка со всеми его зданиями — 8.50 €, льготный билет 7. 50 €.
  • Питание также не включено в стоимость

Гибкий формат программы

  • Содержание можно согласовать заранее. По желанию, вместо Линдерхофа я отвезу вас к замку Нойшванштайн. В данном случае стоимость экскурсии составит 460 евро.
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке Мюнхена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Уже более 20 лет я работаю в туризме. Эта работа доставляет мне удовольствие, так как есть возможность знакомиться и общаться с новыми людьми, передавать и обмениваться знаниями. Я убежден в верности пословицы: «Век живи — век учись». В 1993 год закончил исторический факультет Московского педагогического университета и проработал 5 лет преподавателем истории в великолепном творческом коллективе в школе. С 1998 года работаю экскурсоводом в различных европейских странах и очень много путешествую по миру. Более 15 лет проживаю в Баварии и не перестаю удивляться её культурному разнообразию и верности её жителей добрым традициям. Каждый раз, возвращаясь в Мюнхен, произношу про себя фразу: «Наконец-то Бавария!» Моя задача — открыть вам этот регион с разных сторон, сделать пребывание максимально уютным и зародить желание снова вернуться в Мюнхен!
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