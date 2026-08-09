Vladimir проводит ещё 2 экскурсии

Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена на вашем авто
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Представьте себе мир, где каждый поворот дороги открывает новую страницу из сказки.
В этой экскурсии из Мюнхена вас ждет не просто путешествие, а погружение в историю и культуру Баварии.
Вы увидите озера, читать дальшеуменьшить
о которых мечтали великие художники, подниметесь на фуникулере для захватывающих видов на Альпы, исследуете горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен и посетите бенедиктинский монастырь Этталь.
В деревне Обераммергау вас встретит уникальное искусство люфтмалерай, а замок Линдерхоф откроет тайны короля Людвига II. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с душой Баварии, ее историей и природой
6 причин купить эту экскурсию
🏞️ Уникальные природные виды
🏰 Замок Линдерхоф и история Людвига II
🎨 Искусство и традиции Баварии
⛷️ Спортивные объекты Гармиш-Партенкирхена
🍺 Дегустация монастырского пива
🛍️ Ремесленные мастерские Обераммергау
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда природа Баварии расцветает, а погода способствует комфортным прогулкам. В это время вы сможете насладиться живописными видами и тишиной. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, Альпы привлекают любителей зимних видов спорта, но некоторые маршруты могут быть закрыты из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Линдерхоф
Монастырь Этталь
Церковь в Эттале
Горнолыжный трамплин
Описание экскурсии
Вдохновляющая природа Баварских Альп
Поездка начнется с посещения каскада озёр, где многие художники и композиторы находили источники для вдохновения: Рихард Штраус, Василий Кандинский, Франц Марк. Здесь пока нет массового иностранного туризма — поднявшись на фуникулере на гору Херцогштанд, вы сможете насладиться тишиной и видами на завораживающую гладь озера Вальхензее. Я проведу вас по местам, где любил гулять Людвиг II, покажу хижину, где он порой останавливался. И это поможет вам лучше понять особенный внутренний мир короля-создателя многих удивительных замков и дворцов Баварии.
Горнолыжный Гармиш-Партенкирхен и бенедиктинский монастырь Этталь
В городке Гармиш-Партенкирхен поговорим о знаменитых спортивных объектах и лыжном трамплине — одном из крупнейших в Европе. Затем в обители, основанной в 14 веке, вы услышите об одном из самых больших церковно-образовательных центров католического мира. На территории монастыря посетите выдающуюся барочную церковь, а также сможете попробовать монастырское пиво, или прославленные ликёры и настойки из Этталя.
Колоритная деревня Обераммергау
Здесь вы познакомитесь с историей мистерий — постановок на религиозную тему, ведущих начало с середины 17 века и продолжающихся до сих пор, привлекая миллион человек со всего мира. Кроме того, я расскажу об истоках традиции украшения фасадов домов в технике люфтмалерай, которая стала визитной карточкой всей Баварии. И о местных резчиках по дереву, работы которых вы сможете рассмотреть в ремесленных мастерских и сувенирных магазинах.
Линдерхоф — мир короля Людвига II
Первое, что производит впечатление, — невероятно красивые места, в которых «притаился» один из шедевров баварского правителя. Вы узнаете о зарождении идеи строительства замка и о том, как в изящном стиле рококо и восточных сказок, героях вагнеровских опер и регулярных французских парках отразилась душа Людвига II. А прогулка по территории Линдерхофа подарит встречу с новыми пейзажами альпийского предгорья.
Организационные детали
Экскурсию проходит на авто путешественников. Важно оставить место для гида
Входные билеты в замок и билеты на фуникулёр оплачиваются на месте самостоятельно. Посещение дворца и парка со всеми его зданиями — 8.50 €, льготный билет 7.50 €.
Питание также не включено в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Мюнхена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 43 туристов
Уже более 20 лет я работаю в туризме. Эта работа доставляет мне удовольствие, так как есть возможность знакомиться и общаться с новыми людьми, передавать и обмениваться знаниями. Я убежден в читать дальшеуменьшить
верности пословицы: «Век живи — век учись». В 1993 год закончил исторический факультет Московского педагогического университета и проработал 5 лет преподавателем истории в великолепном творческом коллективе в школе. С 1998 года работаю экскурсоводом в различных европейских странах и очень много путешествую по миру. Более 15 лет проживаю в Баварии и не перестаю удивляться её культурному разнообразию и верности её жителей добрым традициям. Каждый раз, возвращаясь в Мюнхен, произношу про себя фразу: «Наконец-то Бавария!» Моя задача — открыть вам этот регион с разных сторон, сделать пребывание максимально уютным и зародить желание снова вернуться в Мюнхен!
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