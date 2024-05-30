1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
«Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
«Чтобы представить, каким был Мюнхен в эпоху Возрождения, зайдем в церковь Михаэльскирхе, к которой ведет одна из первых пешеходных улиц Европы»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
«А еще отвечу на вопрос, кто изображён на часовом театре Новой ратуши и почему самая старая церковь Святого Петра имеет только одну башню»
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
«Вы увидите самую старую церковь в городе церковь Святого Петра, которую ласково в народе называют «Старый Питер», прогуляетесь среди исторических мясных рядов на рынке Виктуалиенмаркт»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
«Следом заглянете на рынок Виктуалиенмаркт и насладитесь фантастическим видом на город с храма Святого Петра»
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
«Полчаса посвятим знакомству с Новой и Старой Ратушами, вы посетите церковь Святого Петра, которая упоминается в летописях раньше, чем сам город, и пройдете часть рынка Виктуаленмаркт — воплощение баварского духа, юмора, кухни и традиций»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от €145 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«Здесь в 8 веке был основан старейший в Баварии монастырь бенедиктинок»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€247 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
«Обераммергау, Этталь и монастырское пиво»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Очарование баварских замков
«Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
€120 за человека
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
«Здесь вы познакомитесь с историей мистерий — постановок на религиозную тему, ведущих начало с середины 17 века и продолжающихся до сих пор, привлекая миллион человек со всего мира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
«Монастырь Андекс: истории и традиции»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina30 мая 2024Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
- KKonstantin29 мая 2024Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
- ММаксим28 мая 2024Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
- ААртём20 мая 2024Экскурсию советуем брать сразу по приезду в город. Сразу проникаешься историей города и атмосферой Баварии. Экскурсовод Нина - замечательная. Вся
- ММарина19 мая 2024В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
- LLev8 мая 2024Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
- ММария7 апреля 2024Замечательная экскурсия!
- OOleg1 апреля 2024Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- ООлег27 февраля 2024Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Святые места»
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