Религиозные экскурсии по святым местам Мюнхена

Найдено 12 экскурсий в категории «Святые места» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
«Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Первый день в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
«Чтобы представить, каким был Мюнхен в эпоху Возрождения, зайдем в церковь Михаэльскирхе, к которой ведет одна из первых пешеходных улиц Европы»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
129 за всё до 2 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
«А еще отвечу на вопрос, кто изображён на часовом театре Новой ратуши и почему самая старая церковь Святого Петра имеет только одну башню»
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Мюнхен глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
«Вы увидите самую старую церковь в городе церковь Святого Петра, которую ласково в народе называют «Старый Питер», прогуляетесь среди исторических мясных рядов на рынке Виктуалиенмаркт»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
104 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
«Следом заглянете на рынок Виктуалиенмаркт и насладитесь фантастическим видом на город с храма Святого Петра»
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
«Полчаса посвятим знакомству с Новой и Старой Ратушами, вы посетите церковь Святого Петра, которая упоминается в летописях раньше, чем сам город, и пройдете часть рынка Виктуаленмаркт — воплощение баварского духа, юмора, кухни и традиций»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от 145 за всё до 10 чел.
Баварский Версаль и Женский остров
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«Здесь в 8 веке был основан старейший в Баварии монастырь бенедиктинок»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
247 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
«Обераммергау, Этталь и монастырское пиво»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Очарование баварских замков
Групповая
10 часов
95 отзывов
Очарование баварских замков
«Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
120 за человека
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена на вашем авто
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
«Здесь вы познакомитесь с историей мистерий — постановок на религиозную тему, ведущих начало с середины 17 века и продолжающихся до сих пор, привлекая миллион человек со всего мира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
320 за всё до 5 чел.
«Божественное» пиво и монастырские традиции
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
«Монастырь Андекс: истории и традиции»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
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    Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.

  • K
    Konstantin
    29 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
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    историю и вносили в нее свой вклад. Прогуливаясь с Татьяной, мы позволили разыграться фантазии, увидеть сюжеты разных временных эпох. Монахов, которые основали этот город, королей вершащих судьбы людей, кочкарей, которые делали бочки, усатых пивоваров, гордившихся своим товаром, кокетливых модниц с бантиками на талии, состоятельных мужчин в шляпах с перьями. Было много историй, подтвержденных фактами и сохранившихся до наших дней. Прогулка была насыщенной и интересной. Благодаря нашему гиду, мы увидели этот город в другом ракурсе и были восхищены историей Мюнхена. Кроме того, мы смогли попробовать пиво с соленым кренделем, сидя под тенью каштана, в садике с фонтаном и непременно на столе из дуба. Все так, как это положено в традициях этого города. Благодарим за экскурсию!

  • М
    Максим
    28 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
  • А
    Артём
    20 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсию советуем брать сразу по приезду в город. Сразу проникаешься историей города и атмосферой Баварии. Экскурсовод Нина - замечательная. Вся
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    информация была преподнесена структурировано, интересно и логично! Браво. Приятно слушать и общаться с такими людьми. Два часа интересного рассказа и прекрасных мест Мюнхена.

  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Мюнхен глазами местных
    В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
  • L
    Lev
    8 мая 2024
    Очарование баварских замков
    Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
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    Могу только пожалеть тех, кто по каким-то причинам на эту экскурсию и с этим гидом не поехали. Экскурсия была очень интересная, познавательная и красивая. Что касается гида Анны, то она была выше всех похвал. Мало знать материал, надо ведь ещё уметь его подать. Всё было отлично. Очень рекомендую этого гида, что превратит любую экскурсию в большое удовольствие

  • М
    Мария
    7 апреля 2024
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Замечательная экскурсия!
  • O
    Oleg
    1 апреля 2024
    Очарование баварских замков
    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
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    отказалась от экскурсии, а добросовестно провела ее полностью. Знание истории, логика повествования и просто приятные беседы в дороге, всё отлично. Нойшванштайн с окрестностями великолепен в любую погоду, даже в снег. Стоит ли идти на экскурсию внутрь замка, решайте сами, ее проводят по аудиогиду и весьма скомкано, плюс, на момент написания отзыва, внутри идёт реставрация и многое недоступно. Спасибо за сервис и желаю пережить этот трудный для русскоязычного туризма в Германии период и удержать таких профессионалов как Анна.

    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в
  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
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    своего дела с потрясающим знанием истории, с ней было очень комфортно и увлекательно как нам так и нашим детям! Спасибо ей огромное, хочется еще раз вернуться в этот замечательный город.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Святые места»

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  1. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
  2. Мюнхен - любовь с первого взгляда
  3. Первый день в Мюнхене
  4. Первое знакомство с Мюнхеном
  5. Мюнхен глазами местных
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Святые места" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 94 до 480. Туристы уже оставили гидам 498 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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