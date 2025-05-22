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Нойшвайнштайн – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Нойшвайнштайн» в Мюнхене на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сказочные замки Баварии
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
€300 за экскурсию
Замок Нойшванштайн
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Нойшванштайн и Линдерхоф: Баварские сокровища
Посетите легендарные замки и деревни Баварии за один день. Погрузитесь в атмосферу средневековой романтики и насладитесь живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
€550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 мая 2025
    Сказочные замки Баварии
    Экскурсия была замечательная! Наталья очень приятный человек и квалифицированный гид. Все было организованно отлично. Я узнала много интересного о жизни Людвига 2-го, строительстве Нойшванштайна, из истории Германии. Рекомендую гида и экскурсию!
  • В
    Валерия
    21 апреля 2025
    Сказочные замки Баварии
    Отличная и познавательная экскурсия с Натальей. Все было организовано просто супер, ехать самостоятельно в замок просто нет смысла, потому что
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    вы ничего не поймете. Навигация была спланирована заранее, все продумано до мелочей. Нам очень понравилось, точно стоит потраченных средств:) виды и замок просто красота

  • A
    Aleksandr
    6 января 2024
    Замок Нойшванштайн
    Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нойшвайнштайн»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочные замки Баварии
  2. Замок Нойшванштайн
  3. Нойшванштайн - Линдерхоф - церковь в Висе - деревня Обераммергау - Этталь
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Английский сад
  9. Старая ратуша
  10. Церковь Святого Михаила
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Нойшвайнштайн" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нойшвайнштайн», 27 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август