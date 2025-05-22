читать дальше вы ничего не поймете. Навигация была спланирована заранее, все продумано до мелочей. Нам очень понравилось, точно стоит потраченных средств:) виды и замок просто красота

Отличная и познавательная экскурсия с Натальей. Все было организовано просто супер, ехать самостоятельно в замок просто нет смысла, потому что