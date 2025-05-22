Индивидуальная
до 1 чел.
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нойшванштайн и Линдерхоф: Баварские сокровища
Посетите легендарные замки и деревни Баварии за один день. Погрузитесь в атмосферу средневековой романтики и насладитесь живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
€550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 мая 2025Экскурсия была замечательная! Наталья очень приятный человек и квалифицированный гид. Все было организованно отлично. Я узнала много интересного о жизни Людвига 2-го, строительстве Нойшванштайна, из истории Германии. Рекомендую гида и экскурсию!
- ВВалерия21 апреля 2025Отличная и познавательная экскурсия с Натальей. Все было организовано просто супер, ехать самостоятельно в замок просто нет смысла, потому что
- AAleksandr6 января 2024Замок НойшванштайнВыбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нойшвайнштайн»
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