Замок Нойшванштайн в баварских Альпах

Один из самых красивых 🤩 и знаменитых замков мира — замок 🏰 Нойшванштайн был построен по желанию баварского короля Людвига II в конце 19 века. Живописные предгорья и рассеченные скалистые вершины Альп напоминают театральные кулисы. Замок Нойшванштайн выполнен в Романтической стиле, щедро украшен башнями и галереями. Внутренние залы замка Нойшванштайн посвящены героями немецких легенд и эпосов. Именно в замке король Людвиг II погружался в мир своих фантазий и грез — поэтический мир Средневековья.

Замок Линдерхоф и церковь ⛪ Визкирхе

Замок Линдерхоф — еще одно любимое детище короля Людвига и единственное полностью законченное строение. Интерьер в стиле рококо: позолота, фарфор, шелковая драпировка стен свидетельствует об увлечении Людвига эпохой французского абсолютизма. Посетителям замка в летнее время большое удовольствие доставит прогулка 👣 по парку, украшенному фонтанами и каскадом.

Посетим церковь Визкирхе — жемчужину баварской архитектуры 18 века, благодаря богатству внутреннего убранства которой, церковь производит яркое впечатление. Визкирхе находится под защитой ЮНЕСКО.

Также совершим прогулку по живописной деревне резчиков Обеаммергау с расписными фасадами домов, где жители до сих пор сохраняют средневековые традиции, проводя каждые 10 лет религиозный спектакль — Страсти Христовы.

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