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Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф

4.8
52 отзыва
Анна З.
Анна З. – Гид из Мюнхена
Комфортабельный автобус в сопровождении гида доставит Вас в баварские Альпы к двум любимчикам короля Людвига — замкам Нойшванштайн и Линдерхоф.

Дальше посетим жемчужину баварской архитектуры — церковь ⛪ Вискирхе, где по преданию, местная жительница обнаружила в глазах фигуры Иисуса настоящие слезы.

А также нас ждет увлекательная прогулка 👣 по деревне Обераммергау.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 22 человек

  • €80 за человека

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Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф

Что вы увидите

  • Замок Линдерхоф
  • Замок Нойшванштайн
  • Церковь Визкирхе
  • Деревня Обераммергау
Замок Нойшванштайн в баварских Альпах
Один из самых красивых 🤩 и знаменитых замков мира — замок 🏰 Нойшванштайн был построен по желанию баварского короля Людвига II в конце 19 века. Живописные предгорья и рассеченные скалистые вершины Альп напоминают театральные кулисы. Замок Нойшванштайн выполнен в Романтической стиле, щедро украшен башнями и галереями. Внутренние залы замка Нойшванштайн посвящены героями немецких легенд и эпосов. Именно в замке король Людвиг II погружался в мир своих фантазий и грез — поэтический мир Средневековья.
Замок Линдерхоф и церковь ⛪ Визкирхе
Замок Линдерхоф — еще одно любимое детище короля Людвига и единственное полностью законченное строение. Интерьер в стиле рококо: позолота, фарфор, шелковая драпировка стен свидетельствует об увлечении Людвига эпохой французского абсолютизма. Посетителям замка в летнее время большое удовольствие доставит прогулка 👣 по парку, украшенному фонтанами и каскадом.
Посетим церковь Визкирхе — жемчужину баварской архитектуры 18 века, благодаря богатству внутреннего убранства которой, церковь производит яркое впечатление. Визкирхе находится под защитой ЮНЕСКО.
Также совершим прогулку по живописной деревне резчиков Обеаммергау с расписными фасадами домов, где жители до сих пор сохраняют средневековые традиции, проводя каждые 10 лет религиозный спектакль — Страсти Христовы.

Важная информация:

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
  • Поездка на комфортабельном автобусе 🚌 до 6 человек. В случае набора меньшего количества туристов, экскурсия ⛳ может быть проведена в сопровождении профессионального гида на поезде 🚂 — в этом случае туристы знакомятся с внутренними залами замка Нойшванштайн и замка Хоэншвангау.
  • В пик сезона (середина декабря — середина января) в группе может быть до 35-40 человек.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер (для группы до 6 чел. — микроавтобус, более 6 чел. — на поезде)
Что не входит
  • Билет в замок Нойшванштайн (€15, дети до 18 лет — бесплатно)
  • Билет в замок Линдерхоф (€8, 5)
  • Питание во время экскурсии
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 München Hbf (центральный ж/д вокзал)
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 22 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна З.
Анна З.
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52 отзыва оставили туристы

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