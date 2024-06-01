Экскурсии на автобусе в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Мюнхене на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роскошные замки Баварии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
203 отзыва
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
129 за человека
Трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Замки Баварии: Нойшванштайн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
688 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
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    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • T
    Tatiana
    29 апреля 2024
    Роскошные замки Баварии
    On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
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    wonderful this trip was thanks to my wonderful guide Anna. Anna not only told me the details about the places we visited but also showed me many pictures and portraits on her tablet of the historical characters she was telling me about. Anna was very professional throughout the tour and knew a great deal that made my excursion more enjoyable. I will most assuredly use your company again in the future when I am seeking a guide and recommend your services to all my friends who may be planning trips. 14 апреля 2024 года я была на вашей экскурсии в замок Нойшванштайн с гидом Анной. Я хотела сказать, насколько чудесной была эта поездка благодаря моему замечательному гиду Анне. Анна не только рассказала мне подробности о местах, которые мы посетили, но и показала мне на своем планшете множество фотографий и портретов исторических персонажей, о которых она мне рассказывала. Анна была очень профессиональна на протяжении всего тура и знала много нового, что сделало мою экскурсию еще более приятной. Я обязательно воспользуюсь вашей компанией снова в будущем, когда буду искать гида, и порекомендую ваши услуги всем своим друзьям, которые, возможно, планируют поездки.

  • Ж
    Жанна
    24 декабря 2023
    Роскошные замки Баварии
    Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь. Спасибо большое и удачи 💜
  • Л
    Лариса
    13 июня 2019
    Замки Баварии: Нойшванштайн
    Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за столь увлекательную экскурсию! Были просто поражены сказочной красотой замков Баварии! Всем будем рекомендовать посетить эти
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    замечательные места. Огромное спасибо и нашему водителю - Галине! Все прекрасно организовано, на протяжении 10 часов чувствовали себя комфортно. Мы получили массу впечатлений от достопримечательностей, красоты природы, от очень интересных рассказов.

  • Ю
    Юлия
    6 января 2019
    Замки Баварии: Нойшванштайн
    Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось. Машину и водитель тоже на уровне. Спасибо.
  • О
    Ольга
    30 октября 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в
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    путешествии с нами! Во вторых, за замечательно изложенную информацию во время экскурсии,очень логичную и доступную! Все "разложил по полочкам. " Ну и в третьих,за импровизацию,которая украсила наше путешествие!

  • М
    Максим
    9 октября 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Супер
  • М
    Марина
    3 мая 2018
    Трансфер в Мюнхене
    Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 688. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на автобусе, 211 ⭐ отзывов, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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