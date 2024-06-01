1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
€129 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
€688 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
- TTatiana29 апреля 2024On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
- ЖЖанна24 декабря 2023Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь. Спасибо большое и удачи 💜
- ЛЛариса13 июня 2019Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за столь увлекательную экскурсию! Были просто поражены сказочной красотой замков Баварии! Всем будем рекомендовать посетить эти
- ЮЮлия6 января 2019Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось. Машину и водитель тоже на уровне. Спасибо.
- ООльга30 октября 2018Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в
- ММаксим9 октября 2018Супер
- ММарина3 мая 2018Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На автобусе»
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