Этот дворец — живая хроника Европы.
Здесь сошлись любовь итальянской принцессы, блеск королевских приёмов и мощь баварской династии Виттельсбахов. Вы пройдёте по залам, где устраивали коронации, переживали интриги и любовались закатами.
Услышите истории о власти, моде и страсти — и откроете Нимфенбург не как музей, а как живое свидетельство прошлого.
Здесь сошлись любовь итальянской принцессы, блеск королевских приёмов и мощь баварской династии Виттельсбахов. Вы пройдёте по залам, где устраивали коронации, переживали интриги и любовались закатами.
Услышите истории о власти, моде и страсти — и откроете Нимфенбург не как музей, а как живое свидетельство прошлого.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- торжественный Зеркальный зал с фресками бога Солнца и богини Луны.
- апартаменты Генриетты Аделаиды — комнаты, в которых итальянская принцесса задала будущее направление для дворцовой роскоши
- комнаты Макса Эммануэля и Терезы Кунингунды — пространства, где личное переплеталось с государственным: власть, браки, соперничество и предательство
- галерея красавиц Людвига I — коллекция портретов женщин, покоривших сердце короля
Вы узнаете:
- как Нимфенбург возник как подарок из любви — и как итальянская принцесса превратила его в символ баварской власти
- почему Максимилиан Эммануэль мечтал превзойти Версаль и создал собственное «баварское барокко»
- зачем в Каменном зале появились античные боги — и что они рассказывают о политике Баварии
- по какой причине во дворце нет ни одного портрета первой супруги курфюрста Максимилиана Эммануэля
- как сын курфюрста получил прозвище «голубой принц»;
- кто вошёл в легендарную Людвига I — и почему туда попадали не только дворянки
- как архитекторы превращали Нимфенбург в живую энциклопедию архитектуры трёх столетий
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно по сезонному тарифу музея: взрослый от 8€, детский до 18 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около дворца Нимфенбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 102 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии из Мюнхена
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековое путешествие для детей в Мюнхене
Увлекательное путешествие в прошлое для детей, где они узнают о рыцарях и дамах, средневековых традициях и моде
Начало: На Принцрегентштрассе
Завтра в 10:00
6 дек в 10:00
€165 за всё до 5 чел.