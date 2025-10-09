Мои заказы

Экскурсии в Нимфенбург из Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «Нимфенбург» в Мюнхене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Великолепный Нимфенбург
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Начало: Isartor
Завтра в 16:00
28 ноя в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Секреты дворца Нимфенбург: от итальянской мечты до баварской славы
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Секреты дворца Нимфенбург: от итальянской мечты до баварской славы
Пройти по залам, где рождались союзы, интриги и стиль целой эпохи
Начало: Около дворца Нимфенбург
за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алим
    9 октября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.
  • М
    Мария
    25 сентября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍
    Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезнымиОчень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными
  • М
    Мария
    24 сентября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻
    Однозначно рекомендую данную экскурсию!
  • А
    Александр
    20 августа 2025
    Великолепный Нимфенбург
    Сегодня экскурсию провела гид Татьяна. Спокойно и со знанием дела рассказывала нам о замке и его историях. Погуляли с ней
    читать дальше

    по замку и парку… Места, конечно, очаровательные. Подходят для того, чтобы расслабиться после шумного центра Мюнхена.
    В замке больше всего запомнилась коллекция портретов красавиц начала 19 века (любопытно) и музей карет (красота неземная!).

    Семья осталась довольна - спасибо!

  • Д
    Дарья
    22 июля 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Очень интересная экскурсия, отлично для знакомства с городом. Анна - очень доброжелательный и внимательный гид, с удовольствием всем рекомендую!
  • E
    Elena
    23 декабря 2018
    Великолепный Нимфенбург
    Благодарим фрау Ольгу за удивительную глубоко-познавательную экскурсию, проведённую её в Дворце Нимфенбург 22.12.2018

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нимфенбург»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великолепный Нимфенбург
  2. Главное в Мюнхене - на Tesla
  3. Секреты дворца Нимфенбург: от итальянской мечты до баварской славы
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Мариенплац
  3. Новая ратуша
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Старая ратуша
  9. Церковь Святого Михаила
  10. Рынок Виктуалиенмаркт
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в ноябре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Нимфенбург" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 170. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нимфенбург», 6 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь