Индивидуальная
до 5 чел.
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Начало: Isartor
Завтра в 16:00
28 ноя в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Секреты дворца Нимфенбург: от итальянской мечты до баварской славы
Пройти по залам, где рождались союзы, интриги и стиль целой эпохи
Начало: Около дворца Нимфенбург
€ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлим9 октября 2025Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.
- ММария25 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍
- ММария24 сентября 2025Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻
Однозначно рекомендую данную экскурсию!
- ААлександр20 августа 2025Сегодня экскурсию провела гид Татьяна. Спокойно и со знанием дела рассказывала нам о замке и его историях. Погуляли с ней
- ДДарья22 июля 2025Очень интересная экскурсия, отлично для знакомства с городом. Анна - очень доброжелательный и внимательный гид, с удовольствием всем рекомендую!
- EElena23 декабря 2018Благодарим фрау Ольгу за удивительную глубоко-познавательную экскурсию, проведённую её в Дворце Нимфенбург 22.12.2018
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нимфенбург»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в ноябре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Нимфенбург" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 170. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нимфенбург», 6 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь