Что Вас ожидает

Роскошь и богатство дворцовых интерьеров

Резиденция баварских герцогов и королей – огромный комплекс из сотни помещений и 8 дворов. Мы пройдемся анфиладами жилых покоев и церемониальных залов. Вы увидите Антиквариум – великолепный зал с античными мраморными бюстами – и узнаете, для чего он предназначался. Я расскажу о смыслах диковинной геральдики, об утерянных техниках изготовления мебели. Старинные культовые предметы и творения великих мастеров, фарфор и инкрустация, драгоценности и изысканные украшения поведают свои удивительные истории!

Блеск короны

Вы будете поражены росписью парадных залов и очарованы атмосферой спальных комнат и будуаров баварских правительниц. Осмотрите дворик с искусственным гротом: он полностью создан из ракушек и кажется игрушкой – я объясню, что означает его тайная символика. В Сокровищнице, где находятся ценнейшие в мире коллекции редкостей, вы полюбуетесь на королевские регалии и узнаете, почему торжественная церемония коронации никогда не проходила при баварском дворе. А в «Галерее предков» портреты и генеалогическое древо Виттельсбахов расскажут об истории баварской правящей династии, ведущей свой род, как они утверждали, от самого Карла Великого.