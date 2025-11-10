Мои заказы

В Аугсбург из Мюнхена: в город римлян, Фуггеров и Моцарта (на вашем авто)

Погрузитесь в атмосферу древнего Аугсбурга, исследуя его уникальные достопримечательности и богатую историю. Путешествие в прошлое ждёт вас
Аугсбург - это не просто город, а настоящая сокровищница истории.

Здесь вы увидите величественную ратушу, социальный район Фуггерай, дома, связанные с Моцартом и Брехтом, а также впечатляющие соборы.

Каждый уголок города расскажет свою уникальную историю, а прогулка по его улочкам перенесёт вас в эпоху Средневековья и Ренессанса. Это путешествие обещает стать незабываемым и полным открытий

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🎨 Богатая культурная история
  • 🏠 Дома Моцарта и Брехта
  • 🕌 Величественные соборы
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улочкам
  • 🕰️ Погружение в прошлое
В Аугсбург из Мюнхена: в город римлян, Фуггеров и Моцарта (на вашем авто)© Александр
В Аугсбург из Мюнхена: в город римлян, Фуггеров и Моцарта (на вашем авто)© Александр
В Аугсбург из Мюнхена: в город римлян, Фуггеров и Моцарта (на вашем авто)© Александр
Ближайшие даты:
11
ноя6
дек7
дек11
дек12
дек13
дек14
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Ратуша
  • Фуггерай
  • Дом Моцарта
  • Дом Брехта
  • Собор Девы Марии
  • Церковь Святого Ульриха и Афры

Описание экскурсии

Исторический центр и ратуша

Вы погуляете по старинным улочкам и разберётесь, как Аугсбург стал центром торговли, культуры и искусства в эпоху Средневековья и Ренессанса.
Мы посетим ратушу — архитектурный шедевр начала 17 века. Роскошное убранство, позолота и резьба воплощают величие тех времён.

Фуггерай — самый старый в мире социальный район

Этот социальный проект, созданный для бедных горожан в 1516 году, действует до сих пор. Я расскажу, почему аренда жилья здесь стоит меньше евро в год.

Дом Моцарта и дом Брехта

Мы встретим дом, где родился Леопольд Моцарт — отец великого композитора. Вы узнаете, как семья Моцартов связана с Аугсбургом, и что собой представляла музыкальная жизнь 18 века.
Ещё один символ творчества и вдохновения — дом, где вырос драматург Бертольд Брехт. Именно в Аугсбурге началась его литературная карьера.

Собор Девы Марии и церковь Святого Ульриха и Афры

Великолепные витражи кафедрального собора Девы Марии считаются одними из старейших в мире. Грандиозный храм возвели на месте раннехристианского здания.
Церковь Святого Ульриха и Афры построена в стиле барокко и посвящена святым покровителям города.

Организационные детали

  • В Аугсбург мы можем добраться на поезде или автомобиле (вашем или арендованном) — обсудите детали в переписке с гидом
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются билеты в Фуггерай (музей) — €8 и в золотой зал ратуши — €3
  • Вход в соборы свободный (посещаем по желанию)
  • В Баварии переменчивая погода, советую взять зонтики

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Мюнхене
Провёл экскурсии для 126 туристов
Влюблён в Мюнхен и Баварию не первый год. Мне интересно всё, что связано с этой землёй! Расскажу то, о чём молчат путеводители. Со мной знакомство с городом станет живым приключением, ведь помимо исторической информации я как местный житель владею любопытными фактами и деталями, которые делают экскурсии более яркими и запоминающимися.
Задать вопрос

