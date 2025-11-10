Аугсбург - это не просто город, а настоящая сокровищница истории. Здесь вы увидите величественную ратушу, социальный район Фуггерай, дома, связанные с Моцартом и Брехтом, а также впечатляющие соборы. Каждый уголок города расскажет свою уникальную историю, а прогулка по его улочкам перенесёт вас в эпоху Средневековья и Ренессанса. Это путешествие обещает стать незабываемым и полным открытий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Исторический центр и ратуша

Вы погуляете по старинным улочкам и разберётесь, как Аугсбург стал центром торговли, культуры и искусства в эпоху Средневековья и Ренессанса.

Мы посетим ратушу — архитектурный шедевр начала 17 века. Роскошное убранство, позолота и резьба воплощают величие тех времён.

Фуггерай — самый старый в мире социальный район

Этот социальный проект, созданный для бедных горожан в 1516 году, действует до сих пор. Я расскажу, почему аренда жилья здесь стоит меньше евро в год.

Дом Моцарта и дом Брехта

Мы встретим дом, где родился Леопольд Моцарт — отец великого композитора. Вы узнаете, как семья Моцартов связана с Аугсбургом, и что собой представляла музыкальная жизнь 18 века.

Ещё один символ творчества и вдохновения — дом, где вырос драматург Бертольд Брехт. Именно в Аугсбурге началась его литературная карьера.

Собор Девы Марии и церковь Святого Ульриха и Афры

Великолепные витражи кафедрального собора Девы Марии считаются одними из старейших в мире. Грандиозный храм возвели на месте раннехристианского здания.

Церковь Святого Ульриха и Афры построена в стиле барокко и посвящена святым покровителям города.

Организационные детали