Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Ратуша
Фуггерай
Дом Моцарта
Дом Брехта
Собор Девы Марии
Церковь Святого Ульриха и Афры
Описание экскурсии
Исторический центр и ратуша
Вы погуляете по старинным улочкам и разберётесь, как Аугсбург стал центром торговли, культуры и искусства в эпоху Средневековья и Ренессанса. Мы посетим ратушу — архитектурный шедевр начала 17 века. Роскошное убранство, позолота и резьба воплощают величие тех времён.
Фуггерай — самый старый в мире социальный район
Этот социальный проект, созданный для бедных горожан в 1516 году, действует до сих пор. Я расскажу, почему аренда жилья здесь стоит меньше евро в год.
Дом Моцарта и дом Брехта
Мы встретим дом, где родился Леопольд Моцарт — отец великого композитора. Вы узнаете, как семья Моцартов связана с Аугсбургом, и что собой представляла музыкальная жизнь 18 века. Ещё один символ творчества и вдохновения — дом, где вырос драматург Бертольд Брехт. Именно в Аугсбурге началась его литературная карьера.
Собор Девы Марии и церковь Святого Ульриха и Афры
Великолепные витражи кафедрального собора Девы Марии считаются одними из старейших в мире. Грандиозный храм возвели на месте раннехристианского здания. Церковь Святого Ульриха и Афры построена в стиле барокко и посвящена святым покровителям города.
Организационные детали
В Аугсбург мы можем добраться на поезде или автомобиле (вашем или арендованном) — обсудите детали в переписке с гидом
Дополнительно и по желанию оплачиваются билеты в Фуггерай (музей) — €8 и в золотой зал ратуши — €3
Вход в соборы свободный (посещаем по желанию)
В Баварии переменчивая погода, советую взять зонтики
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Мюнхене
Провёл экскурсии для 126 туристов
Влюблён в Мюнхен и Баварию не первый год. Мне интересно всё, что связано с этой землёй! Расскажу то, о чём молчат путеводители. Со мной знакомство с городом станет живым приключением, ведь помимо исторической информации я как местный житель владею любопытными фактами и деталями, которые делают экскурсии более яркими и запоминающимися.