Экскурсии на завод BMW в Мюнхене

Найдено 6 экскурсий в категории «Завод BMW» в Мюнхене на русском языке, цены от €60, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
Сегодня в 15:00
25 дек в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Пешая
2 часа
226 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
6 янв в 08:00
7 янв в 12:00
€120 за всё до 7 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Пешая
1 час
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Начало: Isartor
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
На машине
3.5 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€181€190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    4 ноября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Это был наш первый визит в Мюнхен и мы очень рады, что первую экскурсию нам провела именно Нелли.
    Было очень интересно
    читать дальше

    и даже дочь подросток после экскурсии искала и картину про которую Нелли рассказывала и в целом сказала, что ей было очень интересно.
    Мы узнали много необычных фактов про Мюнхен.
    Спасибо огромное за интересную экскурсию!!!

  • С
    Сергей
    28 октября 2025
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Хороший эрудированный экскурсовод. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
  • И
    Ирина
    24 октября 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Великолепная экскурсия! Замечательно подан материал! На грамотном русском! Без слов-паразитов! Не смотря на холодную погоду, время экскурсии прошло незаметно! Было очень интересно! Буду рекомендовать Нелли друзьям!
  • В
    Вероника
    24 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Татьяна прекрасный экскурсовод, очень эрудированный человек! Получили удовольствие от прогулки по Мюнхену, рекомендуем, с удовольствием бы обратились снова.
  • Е
    Евгений
    21 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!
  • А
    Алим
    9 октября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.
  • А
    Анастасия
    6 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Мы были впервые в Мюнхене и экскурсовод Татьяна просто потрясающе провела нам экскурсию. Она очень интересно рассказывает, доступно, довольно подробно
    читать дальше

    отвечала на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и от города. Татьяна -лучший экскурсовод, который нам попадался за все время. Большая благодарность ей за то, что влюбила нас в Мюнхен и показала очень знаковые исторические места города.

  • М
    Мария
    25 сентября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍
  • М
    Мария
    24 сентября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻
    Однозначно рекомендую данную экскурсию!
  • М
    Михаил
    23 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Нисколько не пожалел! Владимир - кладезь знаний! Давно так не было интересно на экскурсии!
  • B
    Boris
    21 сентября 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нелли знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Мы узнали много фактов, как исторических так и из легенд. Время пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает познакомиться с основными достопримечательностями и получить представление о Мюнхене за короткое время.
  • К
    Кирилл
    16 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    👍👍👍
  • А
    Александр
    9 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсию для нашей большой семьи проводила Татьяна! Уважаемая Татьяна, благодарим за увлекательное путешествие!
    Экскурсионная программа очень интересная и познавательная, а знания
    читать дальше

    о истории и культуре восхитительны. Отдельная благодарность за внимание к деталям, непринужденную и радушную атмосферу, профессионализм и доброту!!!
    Успехов и благополучия!!! Рекомендуем с большим удовольствием!!!

  • С
    Семен
    29 августа 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Выбрав прогулку по Мюнхену с Нелли, вы совершенно по новому посмотрите на город с богатейшим прошлым и замечательным настоящим. Нелли - эрудированный специалист, доброжелательный собеседник и невероятно деликатный человек!
  • О
    Олег
    28 августа 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Прекрасная прогулка и экскурсия одновременно. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    22 августа 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нам очень понравилась экскурсия с Нелли! Сразу чувствуется увлеченность экскурсовода городом и его историей. Тайминг и маршрут также оптимальны. Рады рекомендовать другим туристам!
  • А
    Александр
    19 августа 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Экскурсия с Нелли у нас состоялась уже вечером. Мы были впервые в Мюнхене - и в сумерках город открылся с
    читать дальше

    любопытной стороны. Осталось ощущение легкости, праздника и гостеприимства. И это во многом - заслуга Нелли как знатока и рассказчика.

    Вся семья осталась довольна. Спасибо!

  • И
    Илья
    10 августа 2025
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Юлия - профессиональный гид и эрудированный рассказчик. Время быстро пролетело. Материал дается легко и познавательно. Настоятельно рекомендуем всей семьей!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Завод BMW»

