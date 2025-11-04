Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
Сегодня в 15:00
25 дек в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
6 янв в 08:00
7 янв в 12:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Начало: Isartor
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€181
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля4 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
- ЕЕкатерина29 октября 2025Это был наш первый визит в Мюнхен и мы очень рады, что первую экскурсию нам провела именно Нелли.
Было очень интересно
- ССергей28 октября 2025Хороший эрудированный экскурсовод. Рекомендую.
- ООльга26 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
- ИИрина24 октября 2025Великолепная экскурсия! Замечательно подан материал! На грамотном русском! Без слов-паразитов! Не смотря на холодную погоду, время экскурсии прошло незаметно! Было очень интересно! Буду рекомендовать Нелли друзьям!
- ВВероника24 октября 2025Татьяна прекрасный экскурсовод, очень эрудированный человек! Получили удовольствие от прогулки по Мюнхену, рекомендуем, с удовольствием бы обратились снова.
- ЕЕвгений21 октября 2025Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!
- ААлим9 октября 2025Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.
- ААнастасия6 октября 2025Мы были впервые в Мюнхене и экскурсовод Татьяна просто потрясающе провела нам экскурсию. Она очень интересно рассказывает, доступно, довольно подробно
- ММария25 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍
- ММария24 сентября 2025Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻
Однозначно рекомендую данную экскурсию!
- ММихаил23 сентября 2025Спасибо большое за интересную экскурсию! Нисколько не пожалел! Владимир - кладезь знаний! Давно так не было интересно на экскурсии!
- BBoris21 сентября 2025Нелли знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Мы узнали много фактов, как исторических так и из легенд. Время пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает познакомиться с основными достопримечательностями и получить представление о Мюнхене за короткое время.
- ККирилл16 сентября 2025👍👍👍
- ААлександр9 сентября 2025Экскурсию для нашей большой семьи проводила Татьяна! Уважаемая Татьяна, благодарим за увлекательное путешествие!
Экскурсионная программа очень интересная и познавательная, а знания
- ССемен29 августа 2025Выбрав прогулку по Мюнхену с Нелли, вы совершенно по новому посмотрите на город с богатейшим прошлым и замечательным настоящим. Нелли - эрудированный специалист, доброжелательный собеседник и невероятно деликатный человек!
- ООлег28 августа 2025Прекрасная прогулка и экскурсия одновременно. Рекомендую.
- ЯЯна22 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия с Нелли! Сразу чувствуется увлеченность экскурсовода городом и его историей. Тайминг и маршрут также оптимальны. Рады рекомендовать другим туристам!
- ААлександр19 августа 2025Экскурсия с Нелли у нас состоялась уже вечером. Мы были впервые в Мюнхене - и в сумерках город открылся с
- ИИлья10 августа 2025Юлия - профессиональный гид и эрудированный рассказчик. Время быстро пролетело. Материал дается легко и познавательно. Настоятельно рекомендуем всей семьей!!!
