1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«Здесь в 8 веке был основан старейший в Баварии монастырь бенедиктинок»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€247 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
«Обераммергау, Этталь и монастырское пиво»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Очарование баварских замков
«Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
€120 за человека
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
«Затем в обители, основанной в 14 веке, вы услышите об одном из самых больших церковно-образовательных центров католического мира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
«В местной церкви мы не только рассмотрим настенную роспись и старинные скульптуры, но и усыпальницу композитора Карла Орфа – автора знаменитой «Кармина Бурана»»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina30 мая 2024Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
- LLev8 мая 2024Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
- OOleg1 апреля 2024Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- ННина7 января 2024Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной, было много интересной информации,
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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