Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Мюнхена

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Баварский Версаль и Женский остров
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«Здесь в 8 веке был основан старейший в Баварии монастырь бенедиктинок»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
247 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
«Обераммергау, Этталь и монастырское пиво»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Очарование баварских замков
Групповая
10 часов
95 отзывов
Очарование баварских замков
«Вы также посетите и церковь Визкирхе, построенную в 18-м веке архитекторами братьями Циммерманн»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
120 за человека
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена на вашем авто
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
«Затем в обители, основанной в 14 веке, вы услышите об одном из самых больших церковно-образовательных центров католического мира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
320 за всё до 5 чел.
«Божественное» пиво и монастырские традиции
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
«Божественное» пиво и монастырские традиции
Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво
«В местной церкви мы не только рассмотрим настенную роспись и старинные скульптуры, но и усыпальницу композитора Карла Орфа – автора знаменитой «Кармина Бурана»»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
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    Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.

  • L
    Lev
    8 мая 2024
    Очарование баварских замков
    Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
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    Могу только пожалеть тех, кто по каким-то причинам на эту экскурсию и с этим гидом не поехали. Экскурсия была очень интересная, познавательная и красивая. Что касается гида Анны, то она была выше всех похвал. Мало знать материал, надо ведь ещё уметь его подать. Всё было отлично. Очень рекомендую этого гида, что превратит любую экскурсию в большое удовольствие

  • O
    Oleg
    1 апреля 2024
    Очарование баварских замков
    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
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    отказалась от экскурсии, а добросовестно провела ее полностью. Знание истории, логика повествования и просто приятные беседы в дороге, всё отлично. Нойшванштайн с окрестностями великолепен в любую погоду, даже в снег. Стоит ли идти на экскурсию внутрь замка, решайте сами, ее проводят по аудиогиду и весьма скомкано, плюс, на момент написания отзыва, внутри идёт реставрация и многое недоступно. Спасибо за сервис и желаю пережить этот трудный для русскоязычного туризма в Германии период и удержать таких профессионалов как Анна.

    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в
  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • Н
    Нина
    7 января 2024
    Очарование баварских замков
    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной, было много интересной информации,
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    достаточно времени и на осмотр достопримечательностей и на покупку сувениров, было свободное время, чтобы сделать красивейшие фотографии великолепных мест. Были в замке Ношванштайн, внутри экскурсия проходит с русским аудиогидом, эту экскурсию проводят сотрудники замка, экскурсия небольшая, 35 минут. К сожалению не были внутри замка Хоэшванга, осмотрели только снаружи. В последней части экскурсии прогулялись по улочкам Фюссена. В целом экскурсией очень довольна, рекомендую экскурсии с Анной.

    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Баварский Версаль и Женский остров
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  4. Линдерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена на вашем авто
  5. «Божественное» пиво и монастырские традиции
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  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 480. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 97 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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